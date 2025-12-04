РУС
Бабиш официально станет премьером Чехии 9 декабря: поддерживает ли он Украину

Бабиш станет премьером Чехии 9 декабря

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром после того, как лидер партии ANO решил конфликт интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Павел написал на X.

Президент поблагодарил Бабиша за четкое сообщение о том, как он избавится от конфликта интересов.

Решение конфликта интересов

Бабиш – миллиардер и владелец холдинга Agrofert, который получает субсидии от Евросоюза. Из-за этого его назначение могло вызвать конфликт интересов. Ранее президент Чехии неоднократно призывал его объяснить, как будет решена эта проблема.

"Передаю Agrofert в управление траста и больше не буду иметь ничего общего с компанией", – сообщил Бабиш вечером в четверг.

Назначение премьером

Павел сообщил, что Бабиш официально станет премьером во вторник, 9 декабря в 9:00. Президент подчеркнул, что таким образом он уважает результаты выборов в Палату депутатов и переговоры по формированию коалиционного правительства.

Решение о передаче компании в траст позволяет Бабишу выполнять обязанности премьера без конфликта интересов и соблюдения законодательства Чехии и норм ЕС.

  • Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
  • Он неоднократно заявлял о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Один най@бує а другий зробив вигляд що повірив. Конфлікт інтересів вирішено.
04.12.2025 21:39 Ответить
Мільярдер на субсидіях ЄС - такий хер буде підтримувати Україну - Орбан не дасть збрехати
04.12.2025 21:47 Ответить
Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо *********** для України у разі повернення до влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3588753

******. Кине аж бігом тих виборців, які через це за нього голосували.
04.12.2025 22:00 Ответить
 
 