Бабиш официально станет премьером Чехии 9 декабря: поддерживает ли он Украину
Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром после того, как лидер партии ANO решил конфликт интересов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Павел написал на X.
Президент поблагодарил Бабиша за четкое сообщение о том, как он избавится от конфликта интересов.
Решение конфликта интересов
Бабиш – миллиардер и владелец холдинга Agrofert, который получает субсидии от Евросоюза. Из-за этого его назначение могло вызвать конфликт интересов. Ранее президент Чехии неоднократно призывал его объяснить, как будет решена эта проблема.
"Передаю Agrofert в управление траста и больше не буду иметь ничего общего с компанией", – сообщил Бабиш вечером в четверг.
Назначение премьером
Павел сообщил, что Бабиш официально станет премьером во вторник, 9 декабря в 9:00. Президент подчеркнул, что таким образом он уважает результаты выборов в Палату депутатов и переговоры по формированию коалиционного правительства.
Решение о передаче компании в траст позволяет Бабишу выполнять обязанности премьера без конфликта интересов и соблюдения законодательства Чехии и норм ЕС.
- Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
- Он неоднократно заявлял о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
