Пенсионер, ударивший Бабиша костылем, получил год условно

Суд в городе Фридек-Мистек на востоке Чехии назначил предварительное условное наказание пожилому мужчине, который 1 сентября ударил костылем лидера партии ANO Андрея Бабиша во время предвыборного митинга.

об этом в комментарии Чешскому телевидению заявил прокурор по делу Мирослав Ногол.

По его словам, пенсионеру назначили условное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Прокурор уточнил, что подал апелляцию на решение суда, поскольку прокуратура требовала не только условного срока, но и денежного штрафа.

"Было назначено условное наказание на двенадцать месяцев, исполнение которого отсрочено на два года", – сообщил прокурор.

Дело рассматривалось в упрощенном порядке, то есть без открытого слушания. Из-за поданной апелляции теперь должны состояться полноценные судебные слушания.

Бабиша ударили по голове на предвыборном митинге

В начале сентября в Чехии во время предвыборного мероприятия на Андрея Бабиша напал один из присутствующих, ударив его костылем по голове. Инцидент произошел в городе Добра.

После нападения Бабиша доставили в больницу, где ему провели компьютерную томографию, сообщил представитель партии ANO Мартин Водичка.

Из-за инцидента политик отменил все запланированные на следующий день мероприятия.

Бабич известен своими заявлениями о том, что Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако государство не будет это финансировать.

Также лидер партии ANO выступал против вступления Украины в ЕС. По его словам, сначала нужно закончить войну.

Андрей Бабиш неоднократно призывал к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению на Россию.

