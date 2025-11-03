Пенсіонер, який вдарив Бабіша милицею, отримав рік умовно

Суд у місті Фридек-Містек на сході Чехії призначив попереднє умовне покарання літньому чоловікові, який 1 вересня вдарив милицею лідера партії ANO Андрея Бабіша під час передвиборчого мітингу.

Як повідомляє Чеському телебаченню заявив прокурор у справі Мірослав Ногол.

За його словами, пенсіонеру призначили умовне покарання у вигляді 12 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Прокурор уточнив, що подав апеляцію на рішення суду, оскільки прокуратура вимагала не лише умовного терміну, а й грошового штрафу.

"Було призначено умовне покарання на дванадцять місяців, виконання якого відстрочено на два роки", – повідомив прокурор.

Справу розглядали у спрощеному порядку, тобто без відкритого слухання. Через подану апеляцію тепер мають відбутися повноцінні судові слухання.

Бабіша вдарили по голові на передвиборчому мітингу

На початку вересня у Чехії під час передвиборчого заходу на Андрея Бабіша напав один із присутніх, ударивши його милицею по голові. Інцидент стався у місті Добра.

Після нападу Бабіша доставили до лікарні, де йому провели комп’ютерну томографію, повідомив речник партії ANO Мартін Водічка.

Через інцидент політик скасував усі заплановані на наступний день заходи.

Бабіч відомий своїми заявами про те, що Чехія може експортувати зброю в Україну, однак держава не буде цього фінансувати.

Також лідер партії ANO виступав проти вступу України в ЄС. За його словами, спочатку потрібно закінчити війну.

Андрей Бабіш неодноразово закликав і до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску на Росію.

