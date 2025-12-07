Верховний Суд залишив чинним довічний вирок медсестрі з Херсону, яка передавала ФСБ дані військових ЗСУ
Верховний Суд залишив чинним вирок засудженій до довічного ув'язнення медсестрі з Херсона, яка передавала ФСБ РФ інформацію про українських захисників.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на постанову суду, інформує Цензор.НЕТ.
Суд залишив вирок
"Верховний Суд ухвалив: вирок Херсонського апеляційного суду від 23 липня 2025 року ... залишити без зміни, а касаційну скаргу захисника - без задоволення", - йдеться в ухвалі.
Засуджена передавала дані військових ЗСУ ворогу
Слідство з’ясувало, що засуджена, працюючи медсестрою в лікарні, через месенджер передавала представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування.
Жінка збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору.
Вона також надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів ЗСУ та інших сил оборони.
Передану інформацію ворожі війська використовували для ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.
- Під час обшуків у зловмисниці вилучено телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з куратором.
- Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що до довічного увʼязнення з конфіскацією майна засуджено ще одну агентку ФСБ. Цього разу до найвищої міри покарання засуджено 40-річну медсестру з Херсону, яка передавала окупантам особисті дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.
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