Верховний Суд залишив чинним довічний вирок медсестрі з Херсону, яка передавала ФСБ дані військових ЗСУ

Верховний Суд залишив чинним вирок засудженій до довічного ув'язнення медсестрі з Херсона, яка передавала ФСБ РФ інформацію про українських захисників.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на постанову суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Суд залишив вирок

"Верховний Суд ухвалив: вирок Херсонського апеляційного суду від 23 липня 2025 року ... залишити без зміни, а касаційну скаргу захисника - без задоволення", - йдеться в ухвалі.

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Засуджена передавала дані військових ЗСУ ворогу

Слідство з’ясувало, що засуджена, працюючи медсестрою в лікарні, через месенджер передавала представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування.

Жінка збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору.

Вона також надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів ЗСУ та інших сил оборони.

Передану інформацію ворожі війська використовували для ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено телефон, який вона використовувала для конспіративних контактів з куратором.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що до довічного увʼязнення з конфіскацією майна засуджено ще одну агентку ФСБ. Цього разу до найвищої міри покарання засуджено 40-річну медсестру з Херсону, яка передавала окупантам особисті дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.

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