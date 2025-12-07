РУС
Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ данные военных ВСУ

Верховный Суд оставил в силе приговор осужденной к пожизненному заключению медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ РФ информацию об украинских защитниках.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постановление суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд оставил приговор

"Верховный Суд постановил: приговор Херсонского апелляционного суда от 23 июля 2025 года ... оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника - без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Читайте также: До 15 лет приговорена предательница, которая вместе с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны в Донецкой области, - СБУ

Осужденная передавала данные военных ВСУ врагу

Следствие выяснило, что осужденная, работая медсестрой в больнице, через мессенджер передавала представителю ФСБ РФ данные украинских защитников, которые проходили лечение.

Женщина собирала персональную информацию об украинских воинах при заполнении их медицинских карт, а затем "сливала" ее куратору.

Она также предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений ВСУ и других сил обороны.

Переданную информацию вражеские войска использовали для ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.

  • Во время обысков у злоумышленницы изъят телефон, который она использовала для конспиративных контактов с куратором.
  • Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте также: До 15 лет приговорен "экс-регионал", который корректировал атаки рашистов на Сумщину, - СБУ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорена еще одна агентка ФСБ. На этот раз к высшей мере наказания приговорена 40-летняя медсестра из Херсона, которая передавала оккупантам личные данные своих пациентов – военных Сил обороны.

Также читайте: Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ

