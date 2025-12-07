Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ данные военных ВСУ
Верховный Суд оставил в силе приговор осужденной к пожизненному заключению медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ РФ информацию об украинских защитниках.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постановление суда, информирует Цензор.НЕТ.
Суд оставил приговор
"Верховный Суд постановил: приговор Херсонского апелляционного суда от 23 июля 2025 года ... оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника - без удовлетворения", - говорится в постановлении.
Осужденная передавала данные военных ВСУ врагу
Следствие выяснило, что осужденная, работая медсестрой в больнице, через мессенджер передавала представителю ФСБ РФ данные украинских защитников, которые проходили лечение.
Женщина собирала персональную информацию об украинских воинах при заполнении их медицинских карт, а затем "сливала" ее куратору.
Она также предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений ВСУ и других сил обороны.
Переданную информацию вражеские войска использовали для ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.
- Во время обысков у злоумышленницы изъят телефон, который она использовала для конспиративных контактов с куратором.
- Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорена еще одна агентка ФСБ. На этот раз к высшей мере наказания приговорена 40-летняя медсестра из Херсона, которая передавала оккупантам личные данные своих пациентов – военных Сил обороны.
І ця курва сидить на Банковій і ніхто її не чипає.
давно пора.......
111 ст. - державна зрада:
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
закони треба було тьотке знати перед тим, як зливати персональні дані Воїнів і наводити на ціль кацапські ракети
Якщо население не увсідомлює реальності, яка настала з 2014 року, тоді тільки гучними і сильними покараннями !
А Міндвч сдристнув. І дЕрьмак сдристне. А їх капо ді тутті капі покі тут.