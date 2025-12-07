Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ данные военных ВСУ

Верховный Суд оставил в силе приговор осужденной к пожизненному заключению медсестре из Херсона, которая передавала ФСБ РФ информацию об украинских защитниках.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постановление суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд оставил приговор

"Верховный Суд постановил: приговор Херсонского апелляционного суда от 23 июля 2025 года ... оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника - без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Осужденная передавала данные военных ВСУ врагу

Следствие выяснило, что осужденная, работая медсестрой в больнице, через мессенджер передавала представителю ФСБ РФ данные украинских защитников, которые проходили лечение.

Женщина собирала персональную информацию об украинских воинах при заполнении их медицинских карт, а затем "сливала" ее куратору.

Она также предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений ВСУ и других сил обороны.

Переданную информацию вражеские войска использовали для ракетных и артиллерийских ударов, а также с целью корректировки обстрелов.

Во время обысков у злоумышленницы изъят телефон, который она использовала для конспиративных контактов с куратором.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорена еще одна агентка ФСБ. На этот раз к высшей мере наказания приговорена 40-летняя медсестра из Херсона, которая передавала оккупантам личные данные своих пациентов – военных Сил обороны.

