Лідери семи країн-членів ЄС закликали надати "репараційну позику" Україні. ДОКУМЕНТ

Лідери семи країн-членів ЄС звернулися до президентки Єврокомісії фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Кошти, в якому підтримали надання репараційного кредиту Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний лист оприлюднило видання Інтерфакс-Україна.

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Так, вони заявили про підтримку надання репараційного кредиту Україні з подальшим ухваленням рішення на засіданні Європейської ради у грудні.

Автори листа

прем'єр Естонії Крістен Міхал;

прем'єр Фінляндії Петтері Орпо;

прем'єр Ірландії Майкл Мартін;

прем'єрка Латвії Евіка Сіліня;

прем'єр Польщі Дональд Туск;

прем'єр Швеції Ульф Крістерссон;

президент Литви Гітанас Науседа.

"Шановний Антоніо, шановна Урсуло, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Європа непохитно підтримує Україну. Ми робимо це, тому що це морально правильно, а також тому, що імперіалістичні амбіції Росії загрожують європейській безпеці за межами України. Таким чином, Україна бореться також за нашу свободу та за наші цінності", - йдеться в листі.

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Прем'єри та президент зазначили, що прагнуть знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну.

"Враховуючи поточний масштаб та терміновість бюджетних та військових потреб України, ми рішуче підтримуємо пропозицію Комісії щодо репараційного кредиту, що фінансується за рахунок залишків готівки з іммобілізованих російських активів у ЄС. Окрім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно також відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за збитки, завдані агресією", - кажуть автори листа.

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За їхніми словами, час має вирішальне значення.

"Ухваливши рішення щодо репараційного кредиту на засіданні Європейської Ради у грудні, ми маємо можливість посилити позицію України для самозахисту та покращити позицію для переговорів про справедливий та тривалий мир. Ми готові конструктивно співпрацювати з вами для досягнення цієї мети" - підсумували там.

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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