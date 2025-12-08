Лидеры семи стран-членов ЕС призвали предоставить "репарационный кредит" Украине. ДОКУМЕНТ
Лидеры семи стран-членов ЕС обратились к президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен и президенту Европейского Совета Кошти, в котором поддержали предоставление репарационного кредита Украине.
Так, они заявили о поддержке предоставления репарационного кредита Украине с последующим принятием решения на заседании Европейского совета в декабре.
Авторы письма
- премьер Эстонии Кристен Михал;
- премьер Финляндии Петтери Орпо;
- премьер Ирландии Майкл Мартин;
- премьер Латвии Эвика Силиня;
- премьер Польши Дональд Туск;
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
- президент Литвы Гитанас Науседа.
"Уважаемый Антонио, уважаемая Урсула, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Европа непоколебимо поддерживает Украину. Мы делаем это, потому что это морально правильно, а также потому, что империалистические амбиции России угрожают европейской безопасности за пределами Украины. Таким образом, Украина борется также за нашу свободу и за наши ценности", - говорится в письме.
Премьеры и президент отметили, что стремятся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину.
"Учитывая текущий масштаб и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет остатков наличности из иммобилизованных российских активов в ЕС. Помимо того, что это наиболее финансово целесообразное и политически реалистичное решение, оно также соответствует фундаментальному принципу права Украины на компенсацию за ущерб, нанесенный агрессией", - говорят авторы письма.
По их словам, время имеет решающее значение.
"Приняв решение о репарационном кредите на заседании Европейского Совета в декабре, мы имеем возможность усилить позицию Украины для самозащиты и улучшить позицию для переговоров о справедливом и длительном мире. Мы готовы конструктивно сотрудничать с вами для достижения этой цели", - подытожили там.
Замороженные активы РФ
- После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" — то есть заблокированы для использования — часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
- По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
- Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".
