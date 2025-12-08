Аварійні відключення світла запроваджені в двох областях, - обленерго
Під вечір 8 грудня в двох областях України застосовують аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обленерго.
Про які області йдеться?
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - йдеться у повідомленні Сумиобленерго.
За даними Полтаваобленерго, 8 грудня 2025 року з 16:00 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).
"Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
- Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
- За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.
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