Аварійні відключення світла запроваджені в двох областях, - обленерго

Під вечір 8 грудня в двох областях України застосовують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обленерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про які області йдеться?

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - йдеться у повідомленні Сумиобленерго.

За даними Полтаваобленерго, 8 грудня 2025 року з 16:00 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до двох третин споживачів одночасно, – "Укренерго"

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"