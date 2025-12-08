Аварийные отключения света введены в двух областях, - облэнерго

К вечеру 8 декабря в двух областях Украины применяют аварийные отключения света.

О каких областях идет речь?

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - говорится в сообщении Сумыоблэнерго.

По данным Полтаваоблэнерго,8 декабря 2025 года с 16:00 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ).

"Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "УКРЭНЕРГО", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.

