Міськрада Львова спростувала фейк, що в дитсадку російськомовну дитину залишили без подарунка на День святого Миколая

У соціальних мережах поширили неправдивий допис, в якому йшлося, що в дитячому садку у Львові нібито залишили без подарунка дитину з нагоди Дня святого Миколая, бо вона розмовляла російською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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Що передувало

Нещодавно у соцмережі Threads від Instagram поширили допис про те, що до дітей в одному з дитсадків Львова "завітав Миколайчик", але "не до всіх".







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Реакція влади

Департамент освіти та науки Львівської міської ради офіційно спростував цю інформацію.

Закалюк заявив, що це неправда. Він розповів, що його Департамент ретельно усе перевірив та запевнив, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було.

"У львівських садочках усі діти рівні. Наші заклади освіти — простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди й вчинки своїх дорослих", - наголосив посадовець.

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Російська ІПСО

Як заявили у ЦПД, мета дезінформації – розпалювання конфліктів.

Цей вид інформаційних вкидів є типовою тактикою російської пропаганди. Пропагандисти прагнуть посіяти образи між батьками та дискредитувати освітні заклади. Це створює враження "мовної ворожнечі" у суспільстві, зауважили там.

Українців закликають не довіряти неперевіреним даним та скриншотам.

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