Горсовет Львова опроверг фейк, что в детском саду русскоязычного ребенка оставили без подарка на День святого Николая

В социальных сетях распространили ложное сообщение, в котором говорилось, что в детском саду во Львове якобы оставили без подарка ребенка по случаю Дня святого Николая, потому что он говорил на русском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Что предшествовало

Реакция власти

Департамент образования и науки Львовского городского совета официально опроверг эту информацию.

Закалюк заявил, что это неправда. Он рассказал, что его Департамент тщательно все проверил и заверил, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было.

"Во львовских детских садах все дети равны. Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", — подчеркнул чиновник.

Российская ИПСО

Как заявили в ЦПД, цель дезинформации — разжигание конфликтов.

Этот вид информационных вбросов является типичной тактикой российской пропаганды. Пропагандисты стремятся посеять обиды между родителями и дискредитировать образовательные учреждения. Это создает впечатление "языковой вражды" в обществе, отметили там.

Украинцев призывают не доверять непроверенным данным и скриншотам.

