713 13

Горсовет Львова опроверг фейк, что в детском саду русскоязычного ребенка оставили без подарка на День святого Николая

В социальных сетях распространили ложное сообщение, в котором говорилось, что в детском саду во Львове якобы оставили без подарка ребенка по случаю Дня святого Николая, потому что он говорил на русском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Что предшествовало

Недавно в соцсети Threads от Instagram распространили сообщение о том, что к детям в одном из детсадов Львова "пришел Николай", но "не ко всем".

Фейк

Реакция власти

Департамент образования и науки Львовского городского совета официально опроверг эту информацию.

Закалюк заявил, что это неправда. Он рассказал, что его Департамент тщательно все проверил и заверил, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было.

"Во львовских детских садах все дети равны. Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", — подчеркнул чиновник.

Российская ИПСО

Как заявили в ЦПД, цель дезинформации — разжигание конфликтов.

Этот вид информационных вбросов является типичной тактикой российской пропаганды. Пропагандисты стремятся посеять обиды между родителями и дискредитировать образовательные учреждения. Это создает впечатление "языковой вражды" в обществе, отметили там. 

Украинцев призывают не доверять непроверенным данным и скриншотам.

Языковой скандал в львовском детском саду: опровержение фейка РФ

Автор: 

Топ комментарии
+3
Я перейшов на мову. Зробив зусилля. А ті хто не перейшли не зробили зусилля. Значить я буду їм шкодити всіляким чином.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:20 Ответить
+3
Приехать на батькивщину, усилий пока не хватило?) Все силы ушли на мову?)
показать весь комментарий
08.12.2025 22:28 Ответить
+2
Ви не зрозуміли, що це - кацапський фейк?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:28 Ответить
Я перейшов на мову. Зробив зусилля. А ті хто не перейшли не зробили зусилля. Значить я буду їм шкодити всіляким чином.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:20 Ответить
Ви не зрозуміли, що це - кацапський фейк?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:28 Ответить
Приехать на батькивщину, усилий пока не хватило?) Все силы ушли на мову?)
показать весь комментарий
08.12.2025 22:28 Ответить
З італійцями українською спілкується - справжній патріот !
показать весь комментарий
08.12.2025 22:33 Ответить
Там и этого заявления не нужно. Там українська з розряду "пекельні борошна" та "підлога світу".
Текст написан еще тем знатоком украинского языка.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:24 Ответить
А від вас відвалиться щось, якщо ви встановите українську клавіатуру на прилад та почнете коментарі писати українською?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:29 Ответить
Вы будете мне указывать как мне общаться? Я думаю, даже уверен что мову я знаю гораздо лучше вас. По крайней мере об этом говорят более 20 лет преподавания. Но точно так-же я буду делать все, чтобы мы не превратились в рашку дубль 2.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:34 Ответить
Вы думаете, при всём моём уважении, что в Украине что-то изменится, если все перейдут на украинский язык? Хорошо заживём?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:35 Ответить
Де ти так добре російську мову вивчив??
показать весь комментарий
08.12.2025 22:41 Ответить
мережею шириться ...... ви самі і розганяєте це кацапське лайно .
показать весь комментарий
08.12.2025 22:32 Ответить
Саме так. Я у Львові і того не чув.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:34 Ответить
А якщо і правда то що? Вчіть українську з дитиною - за 3 роки вже можна було вивчити. Або їдьте на родіну
показать весь комментарий
08.12.2025 22:33 Ответить
 
 