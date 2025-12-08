Горсовет Львова опроверг фейк, что в детском саду русскоязычного ребенка оставили без подарка на День святого Николая
В социальных сетях распространили ложное сообщение, в котором говорилось, что в детском саду во Львове якобы оставили без подарка ребенка по случаю Дня святого Николая, потому что он говорил на русском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.
Что предшествовало
Недавно в соцсети Threads от Instagram распространили сообщение о том, что к детям в одном из детсадов Львова "пришел Николай", но "не ко всем".
Реакция власти
Департамент образования и науки Львовского городского совета официально опроверг эту информацию.
Закалюк заявил, что это неправда. Он рассказал, что его Департамент тщательно все проверил и заверил, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было.
"Во львовских детских садах все дети равны. Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", — подчеркнул чиновник.
Российская ИПСО
Как заявили в ЦПД, цель дезинформации — разжигание конфликтов.
Этот вид информационных вбросов является типичной тактикой российской пропаганды. Пропагандисты стремятся посеять обиды между родителями и дискредитировать образовательные учреждения. Это создает впечатление "языковой вражды" в обществе, отметили там.
Украинцев призывают не доверять непроверенным данным и скриншотам.
