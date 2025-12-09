Рашисти вранці атакували об’єкт газової інфраструктури

Російські окупанти завдали удару безпілотниками по об'єктах газової інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", - йдеться в повідомленні.

Серед працівників постраждалих немає. Водночас зафіксовано руйнування на об'єктах.

На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів.

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Що передувало?

В обленерго заявили, що станом на ранок 9 грудня екстрені відключення застосовано у двох областях.

Міненерго повідомило, що внаслідок ударів РФ знеструмлення є у трьох областях. Тривають аварійні та стабілізаційні відключення.

В "Укренерго" раніше повідомляли, що внаслідок російських атак для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

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