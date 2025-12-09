Рашисты утром атаковали объект газовой инфраструктуры

Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Под утро 9 декабря враг осуществил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения", - говорится в сообщении.

Среди работников пострадавших нет. В то же время зафиксированы разрушения на объектах.

На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов.

Что предшествовало?

В облэнерго заявили, что по состоянию на утро 9 декабря экстренные отключения применены в двух областях.

Минэнерго сообщило, что в результате ударов РФ отключение электроэнергии произошло в трех областях. Продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.

В "Укрэнерго" ранее сообщали, что в результате российских атак для улучшения ситуации с электричеством понадобятся недели.

