Рашисты утром атаковали объект газовой инфраструктуры
Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Под утро 9 декабря враг осуществил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения", - говорится в сообщении.
Среди работников пострадавших нет. В то же время зафиксированы разрушения на объектах.
На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов.
Что предшествовало?
- В облэнерго заявили, что по состоянию на утро 9 декабря экстренные отключения применены в двух областях.
- Минэнерго сообщило, что в результате ударов РФ отключение электроэнергии произошло в трех областях. Продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.
- В "Укрэнерго" ранее сообщали, что в результате российских атак для улучшения ситуации с электричеством понадобятся недели.
