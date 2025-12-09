Удар РФ по Печенізькій дамбі: є ризики затоплення населених пунктів, ОВА готує евакуацію

У Харківській області й надалі існує загроза затоплення окремих населених пунктів через російський обстріл дамби Печенізького водосховища, який відбувся 7 грудня.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Є ризики підтоплення

"Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення", - розповів Синєгубов.

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За його словами, область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури.

"Усі плани оновлені, усі вони реальні", - додавав голова ОВА.

У разі погіршення ситуації евакуації можуть потребувати близько 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі - маломобільні громадяни.

Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що наразі додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби.

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