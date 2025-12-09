Удар РФ по Печенежской дамбе: есть риски затопления населенных пунктов, ОВА готовит эвакуацию

В Харьковской области по-прежнему существует угроза затопления отдельных населенных пунктов из-за российского обстрела дамбы Печенежского водохранилища, который произошел 7 декабря.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Есть риски подтопления

"Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения", - рассказал Синегубов.

По его словам, область имеет подготовленные планы реагирования, которые были разработаны еще в 2022 году, поскольку враг еще тогда бил по этому объекту критической инфраструктуры.

"Все планы обновлены, все они реальны", - добавил глава ОГА.

В случае ухудшения ситуации эвакуация может потребоваться для около 13 тысяч человек, среди которых 3,5 тысячи - маломобильные граждане.

Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", - заявил Синегубов.

Он отметил, что в настоящее время дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях для временного размещения людей в случае необходимости.

Что предшествовало?