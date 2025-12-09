Удар РФ по Печенежской дамбе: есть риски затопления населенных пунктов, ОВА готовит эвакуацию
В Харьковской области по-прежнему существует угроза затопления отдельных населенных пунктов из-за российского обстрела дамбы Печенежского водохранилища, который произошел 7 декабря.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Есть риски подтопления
"Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения", - рассказал Синегубов.
По его словам, область имеет подготовленные планы реагирования, которые были разработаны еще в 2022 году, поскольку враг еще тогда бил по этому объекту критической инфраструктуры.
"Все планы обновлены, все они реальны", - добавил глава ОГА.
В случае ухудшения ситуации эвакуация может потребоваться для около 13 тысяч человек, среди которых 3,5 тысячи - маломобильные граждане.
Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", - заявил Синегубов.
Он отметил, что в настоящее время дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях для временного размещения людей в случае необходимости.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.
- Силы обороны подготовились к повреждению Печенежской плотины, проложив резервные маршруты.
