Польща починає будівництво першої АЕС: знайшли гроші та згоду ЄС

Польща отримала офіційне схвалення Європейської комісії на надання багатомільярдної державної допомоги для будівництва першої в історії країни атомної електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, оприлюдненій 9 грудня.

Очільник уряду наголосив, що Європа дала "зелене світло" одному з найважливіших інфраструктурних проєктів країни.

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Євросоюз погодив фінансування масштабного енергетичного проєкту

Польський прем’єр підтвердив, що країна отримала доступ до значної фінансової підтримки, яка дозволить розпочати роботи над першою АЕС вже цього місяця. Рішення Єврокомісії відкриває шлях до реалізації програми на докапіталізацію компанії Polskie Elektrownie Jądrowe обсягом близько 60 млрд злотих.

"Ми це маємо! Мільярди державної допомоги на будівництво першої польської атомної електростанції. Європа погодилася, і фінансування є. Перші чотири мільярди будуть доступні цього місяця", — заявив Дональд Туск.

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Згідно з планом, майбутня станція стане ключовим елементом енергетичної трансформації та зменшення залежності Польщі від викопного палива. Будівництво АЕС розпочнеться на Помор’ї — саме цю локацію уряд визначив як стратегічно важливу для розвитку ядерної енергетики.

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Плани будівництва та подальші етапи

Перший реактор планують почати зводити у 2028 році, а запуск першого енергоблока очікується у 2035-му. Водночас 10 грудня компанія Polskie Elektrownie Jądrowe проведе конференцію, де представить оновлену інформацію щодо реалізації проєкту.

За попередніми домовленостями, підписаними між Польщею та США у вересні 2023 року, Поморська АЕС передбачає будівництво трьох реакторів, які мають вийти на проєктну потужність у 2033 році.

У березні 2025 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда затвердив закон про виділення понад 60 млрд злотих для фінансування першої АЕС, після чого сторони підписали нову угоду щодо її реалізації.

Як ми повідомляли раніше ЄС звільнив Польщу від прийому мігрантів.

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