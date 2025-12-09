РУС
Новости строительство малых АЭС
Польша начинает строительство первой АЭС: нашли деньги и согласие ЕС

Польша начинает строить первую АЭС

Польша получила официальное одобрение Европейской комиссии на предоставление многомиллиардной государственной помощи для строительства первой в истории страны атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска, обнародованном 9 декабря.

Глава правительства подчеркнул, что Европа дала "зеленый свет" одному из важнейших инфраструктурных проектов страны.

Евросоюз согласовал финансирование масштабного энергетического проекта

Польский премьер подтвердил, что страна получила доступ к значительной финансовой поддержке, которая позволит начать работы над первой АЭС уже в этом месяце. Решение Еврокомиссии открывает путь к реализации программы по докапитализации компании Polskie Elektrownie Jądrowe объемом около 60 млрд злотых.

"Мы это имеем! Миллиарды государственной помощи на строительство первой польской атомной электростанции. Европа согласилась, и финансирование есть. Первые четыре миллиарда будут доступны в этом месяце", — заявил Дональд Туск.

Согласно плану, будущая станция станет ключевым элементом энергетической трансформации и уменьшения зависимости Польши от ископаемого топлива. Строительство АЭС начнется на Поморье — именно эту локацию правительство определило как стратегически важную для развития ядерной энергетики.

Планы строительства и дальнейшие этапы

Первый реактор планируют начать строить в 2028 году, а запуск первого энергоблока ожидается в 2035-м. В то же время 10 декабря компания Polskie Elektrownie Jądrowe проведет конференцию, где представит обновленную информацию о реализации проекта.

По предварительным договоренностям, подписанным между Польшей и США в сентябре 2023 года, Поморская АЭС предусматривает строительство трех реакторов, которые должны выйти на проектную мощность в 2033 году.

В марте 2025 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда утвердил закон о выделении более 60 млрд злотых для финансирования первой АЭС, после чего стороны подписали новое соглашение о ее реализации.

Топ комментарии
+3
Надеюсь, не на парашных реакторах, как нам зебилы хотели впарить...
09.12.2025 19:14 Ответить
+2
Ну звісно. Маючи такий грошовий мішок як ЄС можна і озброюватися, і АЕС будувати.
09.12.2025 19:05 Ответить
+2
Класно буде якщо побудують!
09.12.2025 19:08 Ответить
не треба було януковоща обирати, а потім зелю. може б вже в ЄС були б
09.12.2025 19:25 Ответить
І зробили б європейці з України другу вітрину на кшталт Польщі за свій рахунок. Казки...
09.12.2025 20:14 Ответить
поляків не просто так викормили. якщо Україна програє, то Польща буде щитом Європи.
09.12.2025 21:26 Ответить
Угу... А до цього кравчучку та кучмана.
09.12.2025 21:03 Ответить
зверніть увагу, їм довелося просити дозвіл у "європейської комісії", вони не є незалежною країною через той євросовок
09.12.2025 19:15 Ответить
Финансирование им этот галимый евросовок согласовал. )))
09.12.2025 19:53 Ответить
Підрядником проекту є американський консорціум Westinghouse-Bechtel.
09.12.2025 19:16 Ответить
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), державна південнокорейська енергетична компанія, вийшла з ядерного проекту в Польщі.
KHNP передала керівництво своїми європейськими ядерними проектами компанії Westinghouse після суперечки щодо інтелектуальної власності з американською компанією.
09.12.2025 19:26 Ответить
Хоча подробиці угоди не були розкриті, KHNP також відмовилася від участі у тендерах на атомну енергетику у Швеції, Словенії та Нідерландах після підписання угоди з Westinghouse у січні 2025 року.

Як повідомляється, це забороняє KHNP брати участь у тендерах на ядерні проекти в більшості країн ЄС, Північної Америки, Великої Британії, Японії та України, обмежуючи компанію ринками Азії, Близького Сходу, Південної Америки та Туреччини.
09.12.2025 19:28 Ответить
Європейська комісія на надання державної допомоги для будівництва атомної електростанції фінансує проект тому, що це для Трампа. Французи могли б побудувати краще, швидше і дешевше.
09.12.2025 19:49 Ответить
Польща робить ядерку
09.12.2025 19:45 Ответить
АЕС.
09.12.2025 20:22 Ответить
Молодці, чим більше електрики, тим менше потреби газу/нафти, а значить і залежності від хуіла
09.12.2025 20:49 Ответить
У квітні 2025 року польськe вугілля становило 49,4% виробництва електроенергії в Польщі.
09.12.2025 21:23 Ответить
У 2009 році Польща виробила 78 мегатонн (Мт) кам'яного вугілля та 57 Мт бурого вугілля.
Станом на 2020 рік видобуток стає все більш складним і дорогим, і він став неконкурентоспроможним, тому залежним від державних субсидій.
У вересні 2020 року уряд і гірничі профспілки погодили план поступового відмовлення від вугілля до 2049 року, при цьому використання вугілля для генерації електроенергії знизиться до незначного рівня до 2032 року.
09.12.2025 21:29 Ответить
 
 