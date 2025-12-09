Польша начинает строительство первой АЭС: нашли деньги и согласие ЕС

Польша получила официальное одобрение Европейской комиссии на предоставление многомиллиардной государственной помощи для строительства первой в истории страны атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска, обнародованном 9 декабря.

Глава правительства подчеркнул, что Европа дала "зеленый свет" одному из важнейших инфраструктурных проектов страны.

Евросоюз согласовал финансирование масштабного энергетического проекта

Польский премьер подтвердил, что страна получила доступ к значительной финансовой поддержке, которая позволит начать работы над первой АЭС уже в этом месяце. Решение Еврокомиссии открывает путь к реализации программы по докапитализации компании Polskie Elektrownie Jądrowe объемом около 60 млрд злотых.

"Мы это имеем! Миллиарды государственной помощи на строительство первой польской атомной электростанции. Европа согласилась, и финансирование есть. Первые четыре миллиарда будут доступны в этом месяце", — заявил Дональд Туск.

Согласно плану, будущая станция станет ключевым элементом энергетической трансформации и уменьшения зависимости Польши от ископаемого топлива. Строительство АЭС начнется на Поморье — именно эту локацию правительство определило как стратегически важную для развития ядерной энергетики.

Планы строительства и дальнейшие этапы

Первый реактор планируют начать строить в 2028 году, а запуск первого энергоблока ожидается в 2035-м. В то же время 10 декабря компания Polskie Elektrownie Jądrowe проведет конференцию, где представит обновленную информацию о реализации проекта.

По предварительным договоренностям, подписанным между Польшей и США в сентябре 2023 года, Поморская АЭС предусматривает строительство трех реакторов, которые должны выйти на проектную мощность в 2033 году.

В марте 2025 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда утвердил закон о выделении более 60 млрд злотых для финансирования первой АЭС, после чего стороны подписали новое соглашение о ее реализации.

