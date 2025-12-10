За добу на фронті 177 боєзіткнень. Найбільший тиск РФ - на Покровському, Лиманському та Олександрівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 9 грудня 2025 року, на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

Удари по ворогу

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки", - додали у Генштабі.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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