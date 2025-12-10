За сутки на фронте 177 боевых столкновений. Наибольшее давление РФ - на Покровском, Лиманском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 9 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.

Удары по врагу

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и осуществил 141 обстрел, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Сиверска, Звановки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного и Новопавловки", - добавили в Генштабе.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

