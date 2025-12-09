Россияне движутся колоннами, чтобы бить по Запорожью из артиллерии: как живет прифронтовой Орехов. ВИДЕО

Город Орехов Запорожской области расположен в 7-10 км от зоны боевых действий. Именно через него российские оккупанты хотят приблизиться к Запорожью.

Об этом говорится в репортаже "Ukrainian Witness", информирует Цензор.НЕТ.

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Ситуация в городе

Сейчас в Орехове, где до полномасштабного вторжения РФ проживали почти 15 тыс. человек, остается около 700 жителей.

Передвигаться пешком опасно из-за вражеских дронов.

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Россияне охотятся на людей

Прессофицер 65 ОМБр Сергей Скибчик рассказал, что оккупанты "очень активно гоняются за гражданскими на велосипедах, за пешеходами, за гражданскими автомобилями – там, где как раз нет антидроновых туннелей".

"Очень эффективное оружие, которое они используют, единственное – это тактика запугивания, тактика террора, запугивания гражданского населения", – отметил он.

По его словам, россияне используют тактику огненного вала - уничтожают все и заходят в мертвый город или село.

По дороге в город установлены антидроновые туннели, которые, по словам военного, довольно эффективны.

Скибчик считает, что вопрос антидроновых коридоров был актуальным еще, пожалуй, в 2024 году.

Почти все в городе находится в непригодном для проживания состоянии.

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Боевые действия

"Буквально 21 ноября был механизированный штурм – тремя колоннами россияне пытались наступать. Две колонны подорвались на наступательных заграждениях, только одна доехала, там в составе танка и БТР, ну и мотоциклисты также еще у них часто применяются. Они доехали сюда – их здесь просто подожгли", – рассказывает военный о ситуации на Ореховском направлении.

Пока что россиянам не удается продвинуться, однако практически каждый месяц они пробуют новые механизированные штурмы, – констатирует пресс-офицер.

"Ореховское направление, по большому счету, – это прямая дорога к морю, к Мелитополю. И поэтому они, конечно, хотят ее полностью контролировать", – говорит Скибчик о том, как оккупанты пытаются предотвратить возможное контрнаступление со стороны Украины. Кроме того, россиянам нужно выйти на расстояние, которое позволит обстреливать Запорожье из артиллерии, и именно этот участок мешает им это сделать.

"Им просто нужны эти территории без людей", – подытожил военный.

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Химическое оружие

Россияне, по словам военных, сбрасывают неизвестное химическое вещество, в результате чего есть и летальные случаи.

С начала 2025 года это было 46 случаев за месяц именно на Ореховском направлении. Спикер отмечает: иногда случается химия неизвестного происхождения, от которой люди умирают, не дождавшись эвакуации – начинает разлазиться одежда на бойцах и перекрывает дыхание. Часто корпус боеприпаса невозможно вынести с позиций для исследования.

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Наступление РФ

"На сегодняшний день у россиян здесь достаточно ресурсов для масштабного наступления", - рассказал Скибчик.

По его словам, россияне собрали здесь много штурмовых подразделений, в составе которых немало иностранцев. Их, объясняет спикер, ставят в межнациональные группы, чтобы они не понимали друг друга и не смогли договориться, например, о сдаче в плен.

На вопрос корреспондентки, почему сейчас так на слуху Запорожское направление, военный объясняет, что у россиян есть определенные тактические успехи.

"Ситуация с дронами кардинально изменила весь характер войны, характер боевых действий. Килл-зона увеличивается из-за дронов в разы. Если в начале 2022 года она была примерно там полтора-два километра, то сегодня до 30 дотягивает", – добавил военный.

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