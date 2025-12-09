Росіяни сунуть колонами, щоб бити по Запоріжжю з артилерії: як живе прифронтовий Оріхів. ВIДЕО

Місто Оріхів Запорізької області розташоване за 7-10 км від зони бойових дій. Саме через нього російські окупанти хочуть наблизитися до Запоріжжя.

Про це йдеться в репортажі "Ukrainian Witness", інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація в місті

Наразі в Оріхові, де до повномасштабного вторгнення РФ проживали майже 15 тис. осіб, залишається близько 700 жителів.

Пересуватися пішки небезпечно через ворожі дрони.

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Росіяни полюють на людей

Пресофіцер 65 ОМБр Сергій Скібчик розповів, що окупанти "дуже активно ганяються за цивільними на велосипедах, за пішоходами, за цивільними автівками – там, де якраз немає тунелів антидронових".

"Дуже ефективна зброя, яку вони використовують, єдина, - це тактика залякування, тактика терору, залякування цивільного населення", - зазначив він.

За його словами, росіяни використовують тактику вогняного валу - знищують все і заходять у мертве місто чи село.

По дорозі до міста встановлено антидронові тунелі, які, за словами військового, доволі ефективні.

Скібчик вважає, що питання антидронових коридорів було актуальним ще, мабуть, у 2024 році.

Майже все у місті перебуває у непридатному для проживання стані.

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Бойові дії

"Буквально 21-го листопада був механізований штурм – трьома колонами росіяни пробували наступати. Дві колони підірвалися на наступальних загородженнях, лише одна доїхала, там у складі танка і БТР, ну і мотоциклісти також іще в них часто застосовуються. Вони доїхали сюди – їх тут попалили просто", – розповідає військовий про ситуацію на Оріхівському напрямку.

Поки що росіянам не вдається просунутися, проте практично кожного місяця вони пробують нові механізовані штурми, – констатує пресофіцер.

"Оріхівський напрямок, за великим рахунком, – це пряма дорога до моря, до Мелітополя. І через те вони, звісно, хочуть її повністю контролювати", – каже Скібчик, як окупанти намагаються запобігти можливому контрнаступу з боку України. Крім того, росіянам потрібно вийти на відстань, яка дозволить обстрілювати Запоріжжя з артилерії, і саме ця ділянка заважає їм це зробити.

"Їм просто потрібні ці території без людей", – підсумував військовий.

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Хімічна зброя

Росіяни, за словами військових, скидають невідому хімічну речовину, внаслідок чого є і летальні випадки.

Від початку 2025 року це було 46 випадків за місяць саме на Оріхівському напрямку. Речник наголошує: інколи трапляється хімія невідомого походження, від якої люди помирають, не дочекавшись евакуації – починає розлазитися одяг на бійцях і перекриває дихання. Часто корпус боєприпасу неможливо винести з позицій для дослідження.

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Наступ РФ

"На сьогоднішній день в росіян тут достатньо ресурсів для масштабного наступу", - розповів Скібчик.

З його слів, росіяни зібрали тут багато штурмових підрозділів, у складі яких чимало іноземців. Їх, пояснює речник, ставлять у міжнаціональні групи, щоб вони не розуміли один одного і не змогли домовитися, наприклад, про здачу в полон.

На питання кореспондентки, чому зараз так на слуху Запорізький напрямок, військовий пояснює, що в росіян є певні тактичні успіхи.

"Ситуація з дронами кардинально змінила весь характер війни, характер бойових дій. Кілл-зона збільшується через дрони в рази. Якщо на початку 2022 року вона була приблизно там півтора-два кілометри, то сьогодні до 30 дотягує", – додав військовий.

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