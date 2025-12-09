Росіяни сунуть колонами, щоб бити по Запоріжжю з артилерії: як живе прифронтовий Оріхів. ВIДЕО
Місто Оріхів Запорізької області розташоване за 7-10 км від зони бойових дій. Саме через нього російські окупанти хочуть наблизитися до Запоріжжя.
Про це йдеться в репортажі "Ukrainian Witness", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в місті
Наразі в Оріхові, де до повномасштабного вторгнення РФ проживали майже 15 тис. осіб, залишається близько 700 жителів.
Пересуватися пішки небезпечно через ворожі дрони.
Росіяни полюють на людей
Пресофіцер 65 ОМБр Сергій Скібчик розповів, що окупанти "дуже активно ганяються за цивільними на велосипедах, за пішоходами, за цивільними автівками – там, де якраз немає тунелів антидронових".
"Дуже ефективна зброя, яку вони використовують, єдина, - це тактика залякування, тактика терору, залякування цивільного населення", - зазначив він.
За його словами, росіяни використовують тактику вогняного валу - знищують все і заходять у мертве місто чи село.
По дорозі до міста встановлено антидронові тунелі, які, за словами військового, доволі ефективні.
Скібчик вважає, що питання антидронових коридорів було актуальним ще, мабуть, у 2024 році.
Майже все у місті перебуває у непридатному для проживання стані.
Бойові дії
"Буквально 21-го листопада був механізований штурм – трьома колонами росіяни пробували наступати. Дві колони підірвалися на наступальних загородженнях, лише одна доїхала, там у складі танка і БТР, ну і мотоциклісти також іще в них часто застосовуються. Вони доїхали сюди – їх тут попалили просто", – розповідає військовий про ситуацію на Оріхівському напрямку.
Поки що росіянам не вдається просунутися, проте практично кожного місяця вони пробують нові механізовані штурми, – констатує пресофіцер.
"Оріхівський напрямок, за великим рахунком, – це пряма дорога до моря, до Мелітополя. І через те вони, звісно, хочуть її повністю контролювати", – каже Скібчик, як окупанти намагаються запобігти можливому контрнаступу з боку України. Крім того, росіянам потрібно вийти на відстань, яка дозволить обстрілювати Запоріжжя з артилерії, і саме ця ділянка заважає їм це зробити.
"Їм просто потрібні ці території без людей", – підсумував військовий.
Хімічна зброя
Росіяни, за словами військових, скидають невідому хімічну речовину, внаслідок чого є і летальні випадки.
Від початку 2025 року це було 46 випадків за місяць саме на Оріхівському напрямку. Речник наголошує: інколи трапляється хімія невідомого походження, від якої люди помирають, не дочекавшись евакуації – починає розлазитися одяг на бійцях і перекриває дихання. Часто корпус боєприпасу неможливо винести з позицій для дослідження.
Наступ РФ
"На сьогоднішній день в росіян тут достатньо ресурсів для масштабного наступу", - розповів Скібчик.
З його слів, росіяни зібрали тут багато штурмових підрозділів, у складі яких чимало іноземців. Їх, пояснює речник, ставлять у міжнаціональні групи, щоб вони не розуміли один одного і не змогли домовитися, наприклад, про здачу в полон.
На питання кореспондентки, чому зараз так на слуху Запорізький напрямок, військовий пояснює, що в росіян є певні тактичні успіхи.
"Ситуація з дронами кардинально змінила весь характер війни, характер бойових дій. Кілл-зона збільшується через дрони в рази. Якщо на початку 2022 року вона була приблизно там півтора-два кілометри, то сьогодні до 30 дотягує", – додав військовий.
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