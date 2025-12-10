РФ запускає політичні кампанії для дестабілізації України, - Зеленський заслухав доповідь СЗР
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в Росії – залежності її компаній і державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів", - зазначив він.
Росія та Китай
За словами Зеленського, розвідка фіксує фактично десуверенізацію частини російської території на користь Китаю.
"Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - пояснив президент.
Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів партнерів у Європі та Америці.
"Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії.
Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України.
Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль