РФ запускає політичні кампанії для дестабілізації України, - Зеленський заслухав доповідь СЗР

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України та економічної ситуації в Росії – залежності її компаній і державної системи від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів", - зазначив він.

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Росія та Китай

За словами Зеленського, розвідка фіксує фактично десуверенізацію частини російської території на користь Китаю.

"Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - пояснив президент.

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів партнерів у Європі та Америці.

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"Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії.



Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України.

Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених", - підсумував президент.

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