РФ запускает политические кампании для дестабилизации Украины, - Зеленский заслушал доклад СВР

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Много деталей о внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в России – зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", – отметил он.

Читайте также: Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским

Россия и Китай

По словам Зеленского, разведка фиксирует фактически десуверенизацию части российской территории в пользу Китая.

"Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю. Также фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров располагают аналогичной информацией", - пояснил президент.

Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов партнеров в Европе и Америке.

Читайте также: Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal

"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии.



Олег Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает Россия, в частности по дестабилизации Украины.

Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе по возвращению украинских детей и обмену пленными", - подытожил президент.

Читайте: Казахстан ввел новые правила экспортного контроля для ограничения транзита санкционных товаров в РФ, - СВР