РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
1 262 35

РФ запускает политические кампании для дестабилизации Украины, - Зеленский заслушал доклад СВР

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Много деталей о внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в России – зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", – отметил он.

Китай планирует активизировать сотрудничество с Россией: доклад Зеленскому

Читайте также: Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским

Россия и Китай

По словам Зеленского, разведка фиксирует фактически десуверенизацию части российской территории в пользу Китая.

"Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю. Также фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров располагают аналогичной информацией", - пояснил президент.

Китай планирует активизировать сотрудничество с Россией: доклад Зеленскому

Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов партнеров в Европе и Америке.

Читайте также: Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal

"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии.

Олег Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает Россия, в частности по дестабилизации Украины.

Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе по возвращению украинских детей и обмену пленными", - подытожил президент.

Читайте: Казахстан ввел новые правила экспортного контроля для ограничения транзита санкционных товаров в РФ, - СВР

Китай планирует активизировать сотрудничество с Россией: доклад Зеленскому

Автор: 

Зеленский Владимир (22917) Китай (3281) россия (98316) СВР (196) Иващенко Олег (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
І дитину корупціонера, колишнього міністра енергетики, в найдорожчий ліцей Європи за вкрадені кошти теж кацапи мабуть пристроїли..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:51 Ответить
+7
Найважче було підкинути нерухомість умєрову. У США.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:51 Ответить
+6
Міньдічь-то спецоперація рашки.Як і баканов.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З 2018.
Ще коли ти заперечував свою участь у проекті знищення України.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:42 Ответить
Зелень це головна кремлівська кампанія - сайдёмся па середине! Так?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:42 Ответить
Міньдічь-то спецоперація рашки.Як і баканов.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:46 Ответить
І дитину корупціонера, колишнього міністра енергетики, в найдорожчий ліцей Європи за вкрадені кошти теж кацапи мабуть пристроїли..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:51 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.12.2025 14:55 Ответить
А єрмак-то похресник Порошенка.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:04 Ответить
берите больше-внебрачный сын
показать весь комментарий
10.12.2025 15:30 Ответить
ему бабло подкинули и силой вівезли за кордон, такие весчи знать нада!!!111!!
показать весь комментарий
10.12.2025 15:15 Ответить
Доречі. Це ж туроператор арістовича.
Приносили "відрядження" єрмака на підпис?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:46 Ответить
Якась не зрозуміла річ, навіщо налаштовувати Китай проти нас, мало ху....лу він допомогає. Ще і публікувати доповіді СЗР, ще на агентуру сошлитесь.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
А так то Китай обома руками за нас. 😁

Прокинься - ця війна погоджена з Кииаєм і підтримується Китаєм.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:28 Ответить
Я все це розумію, но він зараз не на повну силу допомогає, а так буде в усьому підтримувати ху... лостан вже відкрито
показать весь комментарий
10.12.2025 15:34 Ответить
Я зрозумів, шановне панство, шо Міндіч тощо це проекти Кремля!
І 9 лярдів на дорогу до Буковеля то теж проект Кремля.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:49 Ответить
Найважче було підкинути нерухомість умєрову. У США.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:51 Ответить
Вони пішли ще далі й "депортували" туди всю його рідню з України
показать весь комментарий
10.12.2025 14:58 Ответить
хоть бы мне ВВХ шо то подкинул..я тоже за то,чтоб Хрипатого сцаными тряпками погнали.хер там,дождешься.только Циферблатам
показать весь комментарий
10.12.2025 15:34 Ответить
А Кремль це проект італійських архітекторів.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:20 Ответить
То винні італійці яки спроектуаали та побудували це гниздо всесвітнього зла.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:36 Ответить
Ты лучше скажи - какого ху.... делал
Твой сожитель по бункеру
В кабинете руководителя ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ
После отставки??????
И где сегодня этот ТВОЙ СОЖИТЕЛЬ ПО БУНКЕРУ?????????
показать весь комментарий
10.12.2025 14:52 Ответить
Принесли "відрядження" єрмака на підпис
показать весь комментарий
10.12.2025 15:11 Ответить
Робить вумне рило, ну прям геній світового масштабу сонцесцяйний
показать весь комментарий
10.12.2025 14:57 Ответить
Одягло окуляри наче щось розуміє.
Таке враження - посади в крісло президента навіть мавпу - вона зразу стане талановитим менеджером та далекоглядним державником.
Кого вони хочуть надурити?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:00 Ответить
одяг окуляры.Мартышка и Очко.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:31 Ответить
З метою недопущення дестабілізації

показать весь комментарий
10.12.2025 15:01 Ответить
як тільки в Україну потрапила трамбонова "анти зелена" інфа з виборами. зразу розпочинається рашистська дестабілізація,котра ніколи не припинялася в Україні ,а саме простіше її куйлу проводити через "зелених слуг".Хоча куйло з трамбоном в питанні виборів мабуть однієї думки і вони її обговорили...
показать весь комментарий
10.12.2025 15:15 Ответить
Рашка это делает с самого 1991го года непрерывно.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:17 Ответить
Той СЗР, що Алі-Бабі прикриття забезпечує?

Ну да. Борці!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 15:26 Ответить
рифа вже давно її запустила під кодовою назвою "кловун".
показать весь комментарий
10.12.2025 15:31 Ответить
Якщо у центральних, східних та південних областях ви так і вимикатимете світло на 16 годин, а у Львові на три, то ще не таку дестабілізацію побачите.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:36 Ответить
Зеля почав підготовку до чергового терміну.

показать весь комментарий
10.12.2025 15:57 Ответить
Що вже сушить сухарі? Шлях від ЗЕпрезидента до ЗЕзека!
показать весь комментарий
10.12.2025 16:17 Ответить
ЗЕбіл це проект параши по знищенню України
показать весь комментарий
10.12.2025 15:59 Ответить
А не дестабилизируют ли ситуацию в Украине коррупционные скандалы и бусификация? Мабудь шо ни....
показать весь комментарий
10.12.2025 16:04 Ответить
Зеленський добровільно ніколи не піде поки його з кріслом не винесуть
показать весь комментарий
10.12.2025 16:09 Ответить
Це іващенку розповів єрмак уже після т. з. «відставки» звичайного завгоспа?
показать весь комментарий
10.12.2025 16:14 Ответить
 
 