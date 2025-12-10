РФ запускает политические кампании для дестабилизации Украины, - Зеленский заслушал доклад СВР
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Много деталей о внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в России – зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", – отметил он.
Россия и Китай
По словам Зеленского, разведка фиксирует фактически десуверенизацию части российской территории в пользу Китая.
"Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю. Также фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров располагают аналогичной информацией", - пояснил президент.
Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов партнеров в Европе и Америке.
"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии.
Олег Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает Россия, в частности по дестабилизации Украины.
Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе по возвращению украинских детей и обмену пленными", - подытожил президент.
