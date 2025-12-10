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Новини Знищення російської техніки Штурм РФ на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку Відбиття штурму
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Сили оборони розгромили колону рашистів та відбили штурм у Гришиному поблизу Покровська. ВIДЕО

Російські військові намагалися штурмувати населений пункт Гришине поблизу Покровська, але безрезультатно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти силами щонайменше 10 квадроциклів та мотоциклів, а також близько 40 військових спробували прорвати оборону українських військових.

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На виїзді з міста їх уже чекали суміжні підрозділи, які розбили колону техніки рашистів, а розгублена піхота не знала, що робити.

На кадрах - техніка загарбників у вогні та розкидана вздовж всієї дороги.

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Автор: 

армія рф (21341) штурм (371) знищення (10405) Донецька область (11374) ЗСУ (8877) дрони (8522) Покровський район (1791) Гришине (74)
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Топ коментарі
+21
ЗСУ респектище-повідомляли що це були "елітния пскавскіє дєтсаднікі"...
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10.12.2025 23:26 Відповісти
+9
Парни ,вы просто монстры!Респект и уважуха!
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11.12.2025 00:58 Відповісти
+5
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10.12.2025 23:56 Відповісти

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