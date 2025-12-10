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Сили оборони розгромили колону рашистів та відбили штурм у Гришиному поблизу Покровська. ВIДЕО
Російські військові намагалися штурмувати населений пункт Гришине поблизу Покровська, але безрезультатно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти силами щонайменше 10 квадроциклів та мотоциклів, а також близько 40 військових спробували прорвати оборону українських військових.
На виїзді з міста їх уже чекали суміжні підрозділи, які розбили колону техніки рашистів, а розгублена піхота не знала, що робити.
На кадрах - техніка загарбників у вогні та розкидана вздовж всієї дороги.
- Також повідомляли, що наземний дрон із кулеметом Browning знищив МТ-ЛБ окупантів і зірвав нічний штурм.
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.12.2025 23:26 Відповісти Посилання
+9 фома фоммич #577697
показати весь коментар11.12.2025 00:58 Відповісти Посилання
+5 Luiza
показати весь коментар10.12.2025 23:56 Відповісти Посилання
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