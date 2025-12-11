6 017 11
Силы обороны разгромили колонну рашистов и отбили штурм в Гришино возле Покровска. ВИДЕО
Российские военные пытались штурмовать населенный пункт Гришино вблизи Покровска, но безрезультатно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также около 40 военных попытались прорвать оборону украинских военных.
На выезде из города их уже ждали смежные подразделения, которые разбили колонну техники рашистов, а растерянная пехота не знала, что делать.
На кадрах - техника захватчиков в огне и разбросана по всей дороге.
- Также сообщалось, что наземный дрон с пулеметом Browning уничтожил МТ-ЛБ оккупантов и сорвал ночной штурм.
Топ комментарии
+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.12.2025 23:26 Ответить Ссылка
+8 фома фоммич #577697
показать весь комментарий11.12.2025 00:58 Ответить Ссылка
+5 Luiza
показать весь комментарий10.12.2025 23:56 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.12.2025 23:26 Ответить Мне нравится 19 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий11.12.2025 05:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий11.12.2025 09:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
saimansay
показать весь комментарий11.12.2025 10:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий10.12.2025 23:56 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
фома фоммич #577697
показать весь комментарий11.12.2025 00:58 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий11.12.2025 07:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий11.12.2025 09:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий11.12.2025 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alik Krass
показать весь комментарий11.12.2025 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nikita Panasenko #582241
показать весь комментарий11.12.2025 10:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
