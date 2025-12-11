РУС
Силы обороны разгромили колонну рашистов и отбили штурм в Гришино возле Покровска. ВИДЕО

Российские военные пытались штурмовать населенный пункт Гришино вблизи Покровска, но безрезультатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также около 40 военных попытались прорвать оборону украинских военных.

На выезде из города их уже ждали смежные подразделения, которые разбили колонну техники рашистов, а растерянная пехота не знала, что делать.

На кадрах - техника захватчиков в огне и разбросана по всей дороге.

армия РФ (21596) штурм (579) уничтожение (8653) Донецкая область (11573) ВСУ (7170) дроны (5710) Покровский район (1418) Гришино (17)
ЗСУ респектище-повідомляли що це були "елітния пскавскіє дєтсаднікі"...
10.12.2025 23:26 Ответить
Парни ,вы просто монстры!Респект и уважуха!
11.12.2025 00:58 Ответить
10.12.2025 23:56 Ответить
А куди поділися "мальчики в трусиках"?
11.12.2025 05:39 Ответить
"десантнікі" ідуть пятою хвилею... коли перші чотири з "мальчіками" розмолотили і виснажили боезапас... тому була повна неочікуваність що оборонці насипають як при першому штурмі
показать весь комментарий
11.12.2025 10:30 Ответить
10.12.2025 23:56 Ответить
То дуже добре, але Гришине - то вже за 5 км західніше від Покровська!
11.12.2025 07:40 Ответить
Слава Захисникам України-Героям Слава!
11.12.2025 09:53 Ответить
Щось мало коментарів.... 🤔не любить ватна та фсбшна ср4нь такі новини, от якби про ТЦК то було б 100+ коментів.
11.12.2025 09:55 Ответить
Скільки залишили в Мірнограді?
11.12.2025 10:25 Ответить
Вчора нейтралізовано 1460 рашистів, схоже в них був день м'ясних штурмів
11.12.2025 10:58 Ответить
 
 