Силы обороны разгромили колонну рашистов и отбили штурм в Гришино возле Покровска. ВИДЕО

Российские военные пытались штурмовать населенный пункт Гришино вблизи Покровска, но безрезультатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также около 40 военных попытались прорвать оборону украинских военных.

На выезде из города их уже ждали смежные подразделения, которые разбили колонну техники рашистов, а растерянная пехота не знала, что делать.

На кадрах - техника захватчиков в огне и разбросана по всей дороге.

