Польща невдоволена тим, що її вдруге не запросили на перемовини щодо миру в Україні, - Politico
Польща висловила невдоволення тим, що її знову відсунули від участі в міжнародних перемовинах щодо мирної угоди по Україні.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Цього тижня Лондон приймав лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України, але Польща не увійшла до списку запрошених. Це друга подібна ситуація за два місяці: раніше Варшаву не запросили на мирний саміт у Женеві 23 листопада.
Націоналістичне оточення президента Кароля Навроцького поклало провину на прем’єра Дональда Туска. Сенатор від партії "Право і справедливість" Марек Пенк назвав відсутність Польщі в Лондоні "прикладом некомпетентності Туска" та заявив, що прем’єр став "політиком другого ешелону в Європі".
Причини обурення Польщі
Як зазначається, причини обурення Варшави очевидні: Польща прийняла близько 1 млн українських біженців, стала ключовим логістичним центром НАТО та активно тиснула на Європу щодо переозброєння. Водночас журналіст Politico Бартош Бжезінський зазначає, що частина впливу Польщі зменшилася - запаси радянської зброї вичерпані, а масштабна програма модернізації не дозволяє надавати значну допомогу партнерам у найближчі роки.
Дональд Туск також висловив своє роздратування відстороненням Польщі. Після зустрічі в Женеві він навіть просив включити Варшаву до спільного комюніке. "Не всі у Вашингтоні - і вже точно ніхто в Москві - хочуть, щоб Польща була всюди присутня", - сказав Туск, додавши, що розцінює це як "комплімент" щодо непохитної підтримки України.
Між тим Франція, Німеччина та Велика Британія обіцяють нові системи ППО, ракети великої дальності та готовність розглянути участь у майбутніх моніторингових місіях. Польща таку можливість відкидає.
Колишній президент Броніслав Коморовський вважає, що відсутність Варшави на зустрічах - це не дипломатична поразка, а відображення реальної ваги Польщі порівняно з трьома найсильнішими європейськими державами.
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