Польща невдоволена тим, що її вдруге не запросили на перемовини щодо миру в Україні, - Politico

Польща висловила невдоволення тим, що її знову відсунули від участі в міжнародних перемовинах щодо мирної угоди по Україні.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Цього тижня Лондон приймав лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України, але Польща не увійшла до списку запрошених. Це друга подібна ситуація за два місяці: раніше Варшаву не запросили на мирний саміт у Женеві 23 листопада.

Націоналістичне оточення президента Кароля Навроцького поклало провину на прем’єра Дональда Туска. Сенатор від партії "Право і справедливість" Марек Пенк назвав відсутність Польщі в Лондоні "прикладом некомпетентності Туска" та заявив, що прем’єр став "політиком другого ешелону в Європі".

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Причини обурення Польщі

Як зазначається, причини обурення Варшави очевидні: Польща прийняла близько 1 млн українських біженців, стала ключовим логістичним центром НАТО та активно тиснула на Європу щодо переозброєння. Водночас журналіст Politico Бартош Бжезінський зазначає, що частина впливу Польщі зменшилася - запаси радянської зброї вичерпані, а масштабна програма модернізації не дозволяє надавати значну допомогу партнерам у найближчі роки.

Дональд Туск також висловив своє роздратування відстороненням Польщі. Після зустрічі в Женеві він навіть просив включити Варшаву до спільного комюніке. "Не всі у Вашингтоні - і вже точно ніхто в Москві - хочуть, щоб Польща була всюди присутня", - сказав Туск, додавши, що розцінює це як "комплімент" щодо непохитної підтримки України.

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Між тим Франція, Німеччина та Велика Британія обіцяють нові системи ППО, ракети великої дальності та готовність розглянути участь у майбутніх моніторингових місіях. Польща таку можливість відкидає.

Колишній президент Броніслав Коморовський вважає, що відсутність Варшави на зустрічах - це не дипломатична поразка, а відображення реальної ваги Польщі порівняно з трьома найсильнішими європейськими державами.

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