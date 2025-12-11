РУС
Польша недовольна тем, что ее во второй раз не пригласили на переговоры о мире в Украине, - Politico

польща

Польша выразила недовольство тем, что ее снова отстранили от участия в международных переговорах по мирному соглашению по Украине.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

На этой неделе Лондон принимал лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, но Польша не вошла в список приглашенных. Это вторая подобная ситуация за два месяца: ранее Варшаву не пригласили на мирный саммит в Женеве 23 ноября.

Националистическое окружение президента Кароля Навроцкого возложило вину на премьера Дональда Туска. Сенатор от партии "Право и справедливость" Марек Пенк назвал отсутствие Польши в Лондоне "примером некомпетентности Туска" и заявил, что премьер стал "политиком второго эшелона в Европе".

Причины возмущения Польши

Как отмечается, причины возмущения Варшавы очевидны: Польша приняла около 1 млн украинских беженцев, стала ключевым логистическим центром НАТО и активно давила на Европу по вопросу перевооружения. В то же время журналист Politico Бартош Бжезинский отмечает, что часть влияния Польши уменьшилась - запасы советского оружия исчерпаны, а масштабная программа модернизации не позволяет оказывать значительную помощь партнерам в ближайшие годы.

Дональд Туск также выразил свое раздражение отстранением Польши. После встречи в Женеве он даже просил включить Варшаву в совместное коммюнике. "Не все в Вашингтоне - и уж точно никто в Москве - хотят, чтобы Польша везде присутствовала", - сказал Туск, добавив, что расценивает это как "комплимент" в отношении непоколебимой поддержки Украины.

Между тем Франция, Германия и Великобритания обещают новые системы ПВО, ракеты большой дальности и готовность рассмотреть участие в будущих мониторинговых миссиях. Польша такую возможность отвергает.

Бывший президент Бронислав Коморовский считает, что отсутствие Варшавы на встречах - это не дипломатическое поражение, а отражение реального веса Польши по сравнению с тремя сильнейшими европейскими державами.

Топ комментарии
+3
Коли Макрон пропонував ввести війська, то Зеленьський відмовився, тому що не хоче ні з ким ділити лаври переможця
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
+1
А що ж наш лідор не вимагає участі поляків?Йому союзники не потрібні?Знову хоче на наглості спробувати пропетляти?
показать весь комментарий
11.12.2025 11:29 Ответить
+1
А що з Румунією не так? Хоча б претензій не висувають за якісь незрозумілі події столітньої давнини.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
А що ж наш лідор не вимагає участі поляків?Йому союзники не потрібні?Знову хоче на наглості спробувати пропетляти?
показать весь комментарий
11.12.2025 11:29 Ответить
точно не вимагає? 🤔
показать весь комментарий
11.12.2025 11:32 Ответить
А як вимагає?
показать весь комментарий
11.12.2025 12:12 Ответить
дивне питання. то ж не я сказав що "не вимагає"(с), от і захотілося отримати підтвердження від точно "знаючої людини" 🤔
показать весь комментарий
11.12.2025 12:16 Ответить
Ти не сліпий,ти тупий.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:23 Ответить
ясно .. ти ляпнув аби щось ..то це ти тупий
показать весь комментарий
11.12.2025 12:30 Ответить
Коли Макрон пропонував ввести війська, то Зеленьський відмовився, тому що не хоче ні з ким ділити лаври переможця
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
А коли голобородько щось казав чи робив в інтересах України? Я не пам'ятаю.
Я пам'ятаю, як блазень виправдовував повзучу окупацію ху#ла, пам'ятаю як за його наказом відводили війська та розміновували небезпечні напрямки. Пам'ятаю злив ворогу операції "Авеню", пам'ятаю "термос" і "актрису з німецьких фільмів для дорослих".
І цей нікчема досі при владі
показать весь комментарий
11.12.2025 11:55 Ответить
Навіть Україна усунута від перемовин на рівні двох паперових тигрів. Що вже говорити про Польщу...
показать весь комментарий
11.12.2025 11:56 Ответить
Україні потрібно продовжувати допомагати..
чому не запросили, незрозуміло..
показать весь комментарий
11.12.2025 11:29 Ответить
Ваше мєсто у параши.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:33 Ответить
Польща по праву вважає себе рівною Франції, Німеччині i Великобританії. Це вам не якась Румунія. Не будуть поважати дочекаються проблем.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:32 Ответить
А що з Румунією не так? Хоча б претензій не висувають за якісь незрозумілі події столітньої давнини.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
Ну як би поляки мали свою імперію в той час як Валахія і Молдова були васалами османів - ось вони і вважають шо рівніші за інших ( звісно не всі поляки - бо притомні поляки є ).
показать весь комментарий
11.12.2025 11:42 Ответить
по якому праву? первой брачной ночи?)так Трамп не сильно хочет жениться на Навроцком(
показать весь комментарий
11.12.2025 12:23 Ответить
Всі знають що полякам ніколи, бо ведуть невтомну боротьбу з УПА
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
тут блін Україну не завжди запрошують.. а ви про польщу
показать весь комментарий
11.12.2025 11:35 Ответить
Когда Зеленский консультировался с европейцами, на состав никак не могли повлиять ни США ни кацапы. Это решение европейцев. Туск несет какую-то бессмыслицу.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:10 Ответить
Да тут с Украиной не то чтобы переговоры ведут. Скорее просто ставят условия и информируют по факту. Раха кстати тоже в переговорах не чувствует. Просто сидят и наблюдают как Трамп с европейцами бодается. Я бы не назвал, то что сейчас происходит, переговорами в прямом смысле этого слова. Скорее формализация гнилого договорняка.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:13 Ответить
 
 