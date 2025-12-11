Польша выразила недовольство тем, что ее снова отстранили от участия в международных переговорах по мирному соглашению по Украине.

На этой неделе Лондон принимал лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины, но Польша не вошла в список приглашенных. Это вторая подобная ситуация за два месяца: ранее Варшаву не пригласили на мирный саммит в Женеве 23 ноября.

Националистическое окружение президента Кароля Навроцкого возложило вину на премьера Дональда Туска. Сенатор от партии "Право и справедливость" Марек Пенк назвал отсутствие Польши в Лондоне "примером некомпетентности Туска" и заявил, что премьер стал "политиком второго эшелона в Европе".

Причины возмущения Польши

Как отмечается, причины возмущения Варшавы очевидны: Польша приняла около 1 млн украинских беженцев, стала ключевым логистическим центром НАТО и активно давила на Европу по вопросу перевооружения. В то же время журналист Politico Бартош Бжезинский отмечает, что часть влияния Польши уменьшилась - запасы советского оружия исчерпаны, а масштабная программа модернизации не позволяет оказывать значительную помощь партнерам в ближайшие годы.

Дональд Туск также выразил свое раздражение отстранением Польши. После встречи в Женеве он даже просил включить Варшаву в совместное коммюнике. "Не все в Вашингтоне - и уж точно никто в Москве - хотят, чтобы Польша везде присутствовала", - сказал Туск, добавив, что расценивает это как "комплимент" в отношении непоколебимой поддержки Украины.

Между тем Франция, Германия и Великобритания обещают новые системы ПВО, ракеты большой дальности и готовность рассмотреть участие в будущих мониторинговых миссиях. Польша такую возможность отвергает.

Бывший президент Бронислав Коморовский считает, что отсутствие Варшавы на встречах - это не дипломатическое поражение, а отражение реального веса Польши по сравнению с тремя сильнейшими европейскими державами.

