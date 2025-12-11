Рютте: Давно перестав намагатися зрозуміти Путіна і орієнтуюсь лише на факти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більше не намагається здогадатися, що думає російський диктатор Володимир Путін, і натомість орієнтується виключно на факти.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Рютте, він мав численні розмови з Путіним ще як прем’єр Нідерландів - після окупації Криму та збиття літака MH17.

"Я вже давно перестав вгадувати, що у нього в голові, а дивлюся на факти", - зазначив він. Рютте додав, що Путін, якого він назвав диктатором, "готовий пожертвувати 1,1 мільйона власного народу" заради "божевільної історичної ідеї".

"Факт, що у вас є диктатор, готовий пожертвувати 1,1 мільйона власного народу... якщо у вас є диктатор, готовий зробити це, бо має божевільну ідею про якусь історичну мету... то ви маєте бути дуже обережними, і ми маємо бути готовими", - підкреслив генсек НАТО.

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Інші заяви Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив країни Альянсу про необхідність готуватися до "масштабу війни, яку пережили наші діди й прадіди", оскільки вони є наступною ціллю Росії після України.

Також він вважає, що Дональд Трамп єдиний, хто може посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.

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