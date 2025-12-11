Рютте: Давно перестал пытаться понять Путина и ориентируюсь только на факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше не пытается угадать, что думает российский диктатор Владимир Путин, и вместо этого ориентируется исключительно на факты.

По словам Рютте, он имел многочисленные беседы с Путиным еще как премьер Нидерландов - после оккупации Крыма и сбития самолета MH17.

"Я уже давно перестал угадывать, что у него в голове, а смотрю на факты", - отметил он. Рютте добавил, что Путин, которого он назвал диктатором, "готов пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа" ради "безумной исторической идеи".

"Факт, что у вас есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа... если у вас есть диктатор, готовый сделать это, потому что имеет безумную идею о какой-то исторической цели... то вы должны быть очень осторожными, и мы должны быть готовыми", - подчеркнул генсек НАТО.

Другие заявления Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил страны Альянса о необходимости готовиться к "масштабу войны, которую пережили наши деды и прадеды", поскольку они являются следующей целью России после Украины.

Также он считает, что Дональд Трамп единственный, кто может посадить диктатора Путина за стол переговоров.

