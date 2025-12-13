"Троянський кінь": Європа бачить у мирному плані США передумови для повторного вторгнення РФ з території Донеччини, - Bloomberg

Європейські чиновники висловлюють занепокоєння щодо мирної угоди, яку просувають США для завершення війни РФ проти України. Вони побоюються, що Росія може використати її для підготовки нового вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, інформу Цензор.НЕТ.

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Побоювання європейців

Головним каменем спотикання в переговорах є побоювання, що план США щодо створення демілітаризованої зони на Донбасі дасть Кремлю привід для розгортання прихованих сил на цій території.

Росія може застосувати гібридні тактики, включаючи так звані операції "під чужим прапором", щоб підірвати гарантії безпеки США і створити передумови для нового вторгнення.

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Територіальне питання лишається ключовим на переговорах

Контроль над територіями залишається центральним питанням складних переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою. РФ вимагає, щоб українські війська вийшли з Донецької і Луганської областей, включаючи території, які росіяни не окупували, тоді як Україна відмовляється поступатися землями.

Деталі переговорів постійно змінюються. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США обговорювали перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальним управлінням, тоді як Росія висловилася за демілітаризовану зону. Цього тижня Зеленський висловив ідею референдуму щодо можливих територіальних рішень для цього регіону.

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РФ може скористатися виведенням військ

Співрозмовники агентства наголошують, що Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ з територій.

Тому головне завдання Європи найближчими днями й тижнями полягає в тому, щоб забезпечити, аби будь-яка мирна угода не містила "троянського коня", яким могла б скористатися Росія.

Хоча російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі у війні проти України, ключовим питанням є те, чи продовжить Москва відхиляти будь-яку мирну угоду, або ж тактично підтримає американські спроби досягти угоди найближчими тижнями.

За словами європейських чиновників, крім можливості використати мирну угоду зі своїм звичним арсеналом гібридних атак, іншим ризиком є втручання Москви в референдум або вибори, які можуть відбутися після укладення мирної угоди.

Колишній радник Великої Британії з національної безпеки Пітер Рікеттс підтримав занепокоєння європейців щодо пропозиції США про демілітаризовану зону.

На його думку, щойно увага Вашингтона ослабне, Путін зможе знову використати привід, наприклад, "захист російськомовного населення" для нового вторгнення.

"Це зробить решту України вразливою до нового наступу Росії. Тож це не просто технічне питання, а фундаментальна проблема — для України та для європейської безпеки",- сказав він.

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Статус демілітаризованої зони залишається незрозумілим

Союзники України зазначають, що статус і контроль над демілітаризованою зоною залишаються неясними. Американські переговорники пропонували особливий режим управління для цього регіону, а також висували ідею визнання Донецька, Луганська та Криму де-факто російськими. Водночас, Запорізька та Херсонська області можуть бути "заморожені" по поточній лінії зіткнення.

Радник Путіна Юрій Ушаков, схоже, підтримав ідею демілітаризованої зони, припустивши, що на Донбасі може не бути ані російських, ані українських військ.

Однак він зазначив, що там може бути розміщена Росгвардія та російська поліція.

Європейські чиновники вважають, що Україна та її союзники навряд чи погодяться на таку пропозицію.

"Україна послідовно відкидає територіальні поступки і домагається міцних гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. Як заявив президент Володимир Зеленський на початку цього тижня, ключовим завданням є з'ясувати, що західні союзники готові запропонувати", - пише Bloomberg.

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