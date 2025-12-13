"Троянский конь": Европа видит в мирном плане США предпосылки для повторного вторжения РФ с территории Донетчины, - Bloomberg

Европейские чиновники выражают обеспокоенность по поводу мирного соглашения, которое продвигают США для завершения войны РФ против Украины. Они опасаются, что Россия может использовать его для подготовки нового вторжения.

Об этом говорится в материале Bloomberg

Опасения европейцев

Главным камнем преткновения в переговорах являются опасения, что план США по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе даст Кремлю повод для развертывания скрытых сил на этой территории.

Россия может применить гибридные тактики, включая так называемые операции "под чужим флагом", чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

Территориальный вопрос остается ключевым на переговорах

Контроль над территориями остается центральным вопросом сложных переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. РФ требует, чтобы украинские войска вышли из Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые россияне не оккупировали, тогда как Украина отказывается уступать земли.

Детали переговоров постоянно меняются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальным управлением, тогда как Россия высказалась за демилитаризованную зону. На этой неделе Зеленский высказал идею референдума о возможных территориальных решениях для этого региона.

РФ может воспользоваться выводом войск

Собеседники агентства отмечают, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий.

Поэтому главная задача Европы в ближайшие дни и недели заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы любое мирное соглашение не содержало "троянского коня", которым могла бы воспользоваться Россия.

Хотя российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в войне против Украины, ключевым вопросом является то, будет ли Москва продолжать отклонять любое мирное соглашение или же тактически поддержит американские попытки достичь соглашения в ближайшие недели.

По словам европейских чиновников, помимо возможности использовать мирное соглашение со своим привычным арсеналом гибридных атак, другим риском является вмешательство Москвы в референдум или выборы, которые могут состояться после заключения мирного соглашения.

Бывший советник Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс поддержал обеспокоенность европейцев по поводу предложения США о демилитаризованной зоне.

По его мнению, как только внимание Вашингтона ослабнет, Путин сможет снова использовать повод, например, "защиту русскоязычного населения" для нового вторжения.

"Это сделает остальную Украину уязвимой для нового наступления России. Поэтому это не просто технический вопрос, а фундаментальная проблема — для Украины и для европейской безопасности", — сказал он.

Статус демилитаризованной зоны остается неясным

Союзники Украины отмечают, что статус и контроль над демилитаризованной зоной остаются неясными. Американские переговорщики предлагали особый режим управления для этого региона, а также выдвигали идею признания Донецка, Луганска и Крыма де-факто российскими. В то же время, Запорожская и Херсонская области могут быть "заморожены" по текущей линии соприкосновения.

Советник Путина Юрий Ушаков, похоже, поддержал идею демилитаризованной зоны, предположив, что на Донбассе может не быть ни российских, ни украинских войск.

Однако он отметил, что там может быть размещена Росгвардия и российская полиция.

Европейские чиновники считают, что Украина и ее союзники вряд ли согласятся на такое предложение.

"Украина последовательно отвергает территориальные уступки и добивается прочных гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. Как заявил президент Владимир Зеленский в начале этой недели, ключевой задачей является выяснить, что западные союзники готовы предложить", - пишет Bloomberg.

