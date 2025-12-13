"Троянский конь": Европа видит в мирном плане США предпосылки для повторного вторжения РФ с территории Донетчины, - Bloomberg
Европейские чиновники выражают обеспокоенность по поводу мирного соглашения, которое продвигают США для завершения войны РФ против Украины. Они опасаются, что Россия может использовать его для подготовки нового вторжения.
Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Опасения европейцев
Главным камнем преткновения в переговорах являются опасения, что план США по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе даст Кремлю повод для развертывания скрытых сил на этой территории.
Россия может применить гибридные тактики, включая так называемые операции "под чужим флагом", чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.
Территориальный вопрос остается ключевым на переговорах
Контроль над территориями остается центральным вопросом сложных переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. РФ требует, чтобы украинские войска вышли из Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые россияне не оккупировали, тогда как Украина отказывается уступать земли.
Детали переговоров постоянно меняются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальным управлением, тогда как Россия высказалась за демилитаризованную зону. На этой неделе Зеленский высказал идею референдума о возможных территориальных решениях для этого региона.
РФ может воспользоваться выводом войск
Собеседники агентства отмечают, что Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий.
Поэтому главная задача Европы в ближайшие дни и недели заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы любое мирное соглашение не содержало "троянского коня", которым могла бы воспользоваться Россия.
Хотя российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в войне против Украины, ключевым вопросом является то, будет ли Москва продолжать отклонять любое мирное соглашение или же тактически поддержит американские попытки достичь соглашения в ближайшие недели.
По словам европейских чиновников, помимо возможности использовать мирное соглашение со своим привычным арсеналом гибридных атак, другим риском является вмешательство Москвы в референдум или выборы, которые могут состояться после заключения мирного соглашения.
Бывший советник Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс поддержал обеспокоенность европейцев по поводу предложения США о демилитаризованной зоне.
По его мнению, как только внимание Вашингтона ослабнет, Путин сможет снова использовать повод, например, "защиту русскоязычного населения" для нового вторжения.
"Это сделает остальную Украину уязвимой для нового наступления России. Поэтому это не просто технический вопрос, а фундаментальная проблема — для Украины и для европейской безопасности", — сказал он.
Статус демилитаризованной зоны остается неясным
Союзники Украины отмечают, что статус и контроль над демилитаризованной зоной остаются неясными. Американские переговорщики предлагали особый режим управления для этого региона, а также выдвигали идею признания Донецка, Луганска и Крыма де-факто российскими. В то же время, Запорожская и Херсонская области могут быть "заморожены" по текущей линии соприкосновения.
Советник Путина Юрий Ушаков, похоже, поддержал идею демилитаризованной зоны, предположив, что на Донбассе может не быть ни российских, ни украинских войск.
- Однако он отметил, что там может быть размещена Росгвардия и российская полиция.
- Европейские чиновники считают, что Украина и ее союзники вряд ли согласятся на такое предложение.
"Украина последовательно отвергает территориальные уступки и добивается прочных гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. Как заявил президент Владимир Зеленский в начале этой недели, ключевой задачей является выяснить, что западные союзники готовы предложить", - пишет Bloomberg.
Клоуни
Рузкіе більше нічого крім геноцидів за всю свою історію не робити. В цьому і є їх "Велічіе". І думати що вони перестануть це все рівно думати що вовк різко стане їсти траву
більше того, русня активно приймає різнокольорових працівників з індії, кндр, африки.
якщо піндоси такі потужні і так сильно хочуть миру, хай розташують десь 200,000 своїх солдат на лінії фронту після перемир'я. З технікою, дронами та іншими штуками. Інакше вони звіздоболи, які хочуть підкласти Україну під русню.
Альтернатива - створення ядерної зброї.
а тут про справжнього троянського коня в пермовній делегації України - про Умєрова, й як на результати його перемовин в ФБР на користь сдєлкі Росія США з опорою на подальшу безпеку для зЄмафії у Києві, чекає в карпатському лісі під охороною зовнішньої розвідки сам!!! Єрмак .
Кошти на відрядження уже більше, ніж зарплата і відсотки від Міндічей!
"Поки ця війна (Росії проти України - ред.) ведеться - рішуче й мужньо - нашими українськими друзями, Європа в безпеці, - заявив він в інтерв'ю DW 12 грудня. - Європа в безпеці, тому що українці протягом уже багатьох років успішно стримують могутню російську армію в неймовірно запеклій боротьбі, захищаючи свою країну. У момент, коли ця війна закінчиться, коли зброя змовкне на Донбасі та в інших регіонах України, Росія знову отримає весь час світу. Росія - країна, розтягнута на десять або одинадцять часових поясів, і в неї буде достатньо часу, щоб перегрупуватися", - цитує Ішинґера https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 DW у своїй статті.
Проте вони помилилися: поступка частиною територій Чехословаччини не зменшила апетитів Гітлера: всього через пів року, в березні 1939, Німеччина окупувала залишки Чехословаччини, порушивши усі свої обіцянки )....думаю шо Європа не хоче третьої світової , Мерц попереджає таких як трамп та орбани з сіяртами ... дуже хочеться шоб у Мерца ❤️ була сильна охорона , бо проти Німеччини не тільки русня ядом дихає з китаєм ,держави біля червоного моря теж...