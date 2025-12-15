Варварівку на Запоріжжі не окуповано ворогом, бої тривають, - Сили оборони Півдня
Російські війська не окупували Варварівку на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. На околицях тривають бойові зіткнення.
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ..
Що відомо?
Речник зазначив, що Варварівка, Добропілля і Прилуки розташовані на важливому логістичному напрямку, який з’єднує селище Покровське Дніпропетровської області з Гуляйполем.
"Там тривають жорстокі бої, і ворожі групи намагаються також інфільтруватися, підійти ближче до наших позицій, і навіть зайти в глибину, в тил нам, але ми там знищуємо ворога, і говорити про те, що Варварівка окупована - так не можна, бої тривають зараз на околицях цього населеного пункту", - сказав Волошин.
Також він додав, що погодні умови ускладнювали ситуацію на напрямку та сприяли спробам противника діяти приховано.
"Тут стояв густий туман, дощ, мряка, і це сприяло тому, що ворог непомітно намагався йти нам в тил. Тому були бойові зіткнення, і ми фіксували їх біля населеного пункту Варварівка", - підсумував речник.
Що передувало?
- У листопаді 2025 року повідомлялось про спроби російських окупантів інфільтруватися у Варварівку та Рівнопілля.
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