Варваровка на Запорожье не оккупирована врагом, бои продолжаются, - Силы обороны Юга

Российские войска не оккупировали Варваровку на Гуляйпольском направлении Запорожской области. На окраинах продолжаются боевые столкновения.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно?

Спикер отметил, что Варваровка, Доброполье и Прилуки расположены на важном логистическом направлении, которое соединяет поселок Покровское Днепропетровской области с Гуляйполем.

"Там продолжаются жестокие бои, и вражеские группы пытаются также инфильтрироваться, подойти ближе к нашим позициям, и даже зайти в глубину, в тыл нам, но мы там уничтожаем врага, и говорить о том, что Варваровка оккупирована - так нельзя, бои продолжаются сейчас на окраинах этого населенного пункта", - сказал Волошин.

Также он добавил, что погодные условия осложняли ситуацию на направлении и способствовали попыткам противника действовать скрытно.

"Здесь был густой туман, дождь, морось, и это способствовало тому, что враг незаметно пытался идти нам в тыл. Поэтому были боевые столкновения, и мы фиксировали их возле населенного пункта Варваровка", - подытожил спикер.

Что предшествовало?

В ноябре 2025 года сообщалось о попытках российских оккупантов проникнуть в Варваровку и Ровнополье.

