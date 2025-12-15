Енергосистема України опинилася на межі колапсу внаслідок ударів РФ, - WP

Хвиля масованих російських атак ставить енергетичну мережу України на межу колапсу. Москва прагне деморалізувати Україну, а Білий дім тисне на Київ, щоб той підписав мирну угоду.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чиновників та аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по енергетиці

Росія почала серію атак дронами та ракетами на енергетичну інфраструктуру у жовтні, що стало наслідком значного дефіциту електроенергії по всій країні в умовах настання зимових холодів.

Особи, знайомі із ситуацією, заявили, що удари загрожують повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу - де наразі виробляється більша частина електроенергії України - на схід. Це фактично розділить країну на дві частини.

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"Ми якщо не "на межі" повного відключення електроенергії на сході країни, то дуже близько до цього", - сказав високопоставлений європейський дипломат.

Експерти погоджуються, що майже неможливо точно передбачити, скільки атак знадобиться Росії, щоб досягти своєї мети - повного відключення електроенергії в частині країни, включаючи Київ, оскільки це залежатиме від того, які цілі будуть вражені й чи має Україна запасні ресурси для швидкого відновлення.

"Тим не менш, Україна, яка давно страждає від енергетичних атак, безумовно, перебуває в одному з найгірших становищ. Бомбардування також послабили і без того обмежені можливості протиповітряної оборони, виявивши серйозні вразливості, які можуть ускладнити захист решти мережі", - пише видання.

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Енергетичне перемир'я

WP зазначає, що одним із рішень, запропонованих Києвом, може бути енергетичне перемир'я, за якого Росія припинить атаки на енергетичну інфраструктуру, а Україна - атаки на російську нафтогазову інфраструктуру.

Проте минулого тижня Москва заявила, що не готова розглядати такий крок.

"Хоча багатогодинні відключення електроенергії, темні вулиці та шум дизельних генераторів є звичними явищами у воєнному Києві, цієї зими атаки виглядають більш послідовними та цілеспрямованими", - зазначили автори.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що в листопаді Росія запустила близько п'ять тисяч дронів і ракет, порівняно з двома тисячами на місяць на початку року, включаючи сотні дронів і десятки ракет, націлених на електростанції, мережу електропередач і газову інфраструктуру, часто зосереджуючись на конкретному регіоні.

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Тактика росіян

Колісник зазначив, що наразі РФ частіше атакує Україну, тому часу на відновлення пошкоджень бракує.

"Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше", - сказав Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК, - Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України. Найважливішими деталями є трансформатори та газові компресори".

Окрім поділу енергомережі України навпіл, Кремль також "втілює іншу стратегію створення (енергетичних) островів", – сказав європейський дипломат, – за якою окремі регіони будуть відрізані від будь-якого постачання електроенергії.

Українські регіони на лінії фронту або поруч із російським кордоном страждають ще більше, кажуть чиновники.

Попри постійні атаки мережа все ще тримається.

"Ми зараз за крок від (повного) блекауту в Києві", - одна людина, знайома з ситуацією.

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