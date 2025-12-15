Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса в результате ударов РФ, - WP

Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Москва стремится деморализовать Украину, а Белый дом давит на Киев, чтобы тот подписал мирное соглашение.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и аналитиков, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по энергетике

Россия начала серию атак дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру в октябре, что стало следствием значительного дефицита электроэнергии по всей стране в условиях наступления зимних холодов.

Лица, знакомые с ситуацией, заявили, что удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада - где в настоящее время производится большая часть электроэнергии Украины - на восток. Это фактически разделит страну на две части.

Читайте: G7 готова содействовать укреплению энергетики Украины, - заявление

"Мы если не "на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Эксперты соглашаются, что почти невозможно точно предсказать, сколько атак понадобится России, чтобы достичь своей цели - полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и есть ли у Украины запасные ресурсы для быстрого восстановления.

"Тем не менее, Украина, которая давно страдает от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших положений. Бомбардировки также ослабили и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны, выявив серьезные уязвимости, которые могут затруднить защиту остальной части сети", - пишет издание.

Смотрите также: Удары РФ по энергетике: за неделю запущено более 1500 ударных дронов, КАБов и ракет. Сотни тысяч семей остаются без света, - Зеленский. ВИДЕО

Энергетическое перемирие

WP отмечает, что одним из решений, предложенных Киевом, может быть энергетическое перемирие, при котором Россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина - атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру.

Однако на прошлой неделе Москва заявила, что не готова рассматривать такой шаг.

"Хотя многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и шум дизельных генераторов являются привычными явлениями в военном Киеве, этой зимой атаки выглядят более последовательными и целенаправленными", - отметили авторы.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в ноябре Россия запустила около пяти тысяч дронов и ракет, по сравнению с двумя тысячами в месяц в начале года, включая сотни дронов и десятки ракет, нацеленных на электростанции, сеть электропередач и газовую инфраструктуру, часто сосредотачиваясь на конкретном регионе.

Читайте также: В Одесской области энергетики восстановили свет для более 100 тысяч абонентов после атаки РФ

Тактика россиян

Колесник отметил, что сейчас РФ чаще атакует Украину, поэтому времени на восстановление повреждений не хватает.

"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", - сказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, - Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину. Наиболее важными деталями являются трансформаторы и газовые компрессоры".

Помимо разделения энергосети Украины пополам, Кремль также "воплощает другую стратегию создания (энергетических) островов", — сказал европейский дипломат, — по которой отдельные регионы будут отрезаны от любого снабжения электроэнергией.

Украинские регионы на линии фронта или рядом с российской границей страдают еще больше, говорят чиновники.

Несмотря на постоянные атаки, сеть все еще держится.

"Мы сейчас в шаге от (полного) блэкаута в Киеве", - один человек, знакомый с ситуацией.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме сложная: есть обесточивания в 3 областях, действуют почасовые отключения, - Минэнерго