Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса в результате ударов РФ, - WP
Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Москва стремится деморализовать Украину, а Белый дом давит на Киев, чтобы тот подписал мирное соглашение.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и аналитиков, передает Цензор.НЕТ.
Удары по энергетике
Россия начала серию атак дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру в октябре, что стало следствием значительного дефицита электроэнергии по всей стране в условиях наступления зимних холодов.
Лица, знакомые с ситуацией, заявили, что удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада - где в настоящее время производится большая часть электроэнергии Украины - на восток. Это фактически разделит страну на две части.
"Мы если не "на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.
Эксперты соглашаются, что почти невозможно точно предсказать, сколько атак понадобится России, чтобы достичь своей цели - полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и есть ли у Украины запасные ресурсы для быстрого восстановления.
"Тем не менее, Украина, которая давно страдает от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших положений. Бомбардировки также ослабили и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны, выявив серьезные уязвимости, которые могут затруднить защиту остальной части сети", - пишет издание.
Энергетическое перемирие
WP отмечает, что одним из решений, предложенных Киевом, может быть энергетическое перемирие, при котором Россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина - атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру.
Однако на прошлой неделе Москва заявила, что не готова рассматривать такой шаг.
"Хотя многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и шум дизельных генераторов являются привычными явлениями в военном Киеве, этой зимой атаки выглядят более последовательными и целенаправленными", - отметили авторы.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в ноябре Россия запустила около пяти тысяч дронов и ракет, по сравнению с двумя тысячами в месяц в начале года, включая сотни дронов и десятки ракет, нацеленных на электростанции, сеть электропередач и газовую инфраструктуру, часто сосредотачиваясь на конкретном регионе.
Тактика россиян
Колесник отметил, что сейчас РФ чаще атакует Украину, поэтому времени на восстановление повреждений не хватает.
"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", - сказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, - Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину. Наиболее важными деталями являются трансформаторы и газовые компрессоры".
Помимо разделения энергосети Украины пополам, Кремль также "воплощает другую стратегию создания (энергетических) островов", — сказал европейский дипломат, — по которой отдельные регионы будут отрезаны от любого снабжения электроэнергией.
Украинские регионы на линии фронта или рядом с российской границей страдают еще больше, говорят чиновники.
Несмотря на постоянные атаки, сеть все еще держится.
"Мы сейчас в шаге от (полного) блэкаута в Киеве", - один человек, знакомый с ситуацией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А також як ви пояснюєте шанси у другому варианті? Теж відчуття?
А ось у другому варіанті, у варіанті капітуляції, то вони навіть менші. Шансу не буде. І це не відчуття, а факт! Якщо ви цього не розумієте, то повірте, сенсу щось пояснювати не має!
1. Ви правда не розумієте, чому відхід української армії з укріплених районів, УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, воїнів які більше 11 років тримають оборону і кожного дня ховають своїх побратимів - це кінець України? Не розумієте, чи просто дурака валяєте?
2. Ви правда не розумієте, чому відкриття кордонів, після капітуляції - це все для України як держави?
3. Ви правда не розумієте, що внесення змін в Конституцію України, через референдум про відмову від територій та НАТО, коли військові повернуться з фронту - це смерть України?4
4. Не розумієте, що за таких умов, війна відновиться, за 2-3 тижні, тільки воювати вже буде нікому?
5. Не розумієте, що винагорода агресора, спонукає його до нової війни, але вже враховуючи всі помилки? І
Не розумієте ще, близько двох десятків пунктів, очевидних для будь-кого з IQ більше 69
Правда, не розумієте? Ну тоді з 8 березня вас!
2) Відкриті кордони нічого не змінять, бо щоб кудись виїхати, треба мати купу грошей. Це тільки зараз ще діють якісь програми для біженців, вони будуть скасовані дуже швидко (вже скорочуються). Ви коли-небудь були у тій самій Європі? На скільки днів життя там вам вистачить вашої зарплатні? А от з-за кордону повернуться мільйони, бо так само програми підтримки будуть згорнуті.
3) Де ви нарили пункт про відмову від територій? А НАТО і так нас не візьме як би ви там не мріяли, чи ви цього не розумієте? США проти, тому нас там не буде ніколи.
4) За 2-3 тижні армія навіть не ворухнеться, там щось змінюватись почнеться за місяці. Тільки ідіот вважає, що СЗУ просто встануть і підуть з позицій тому, що перемир'я.
5) Винагорода агресора - це погано. Дуже. Але ви як альтернативу пропонуєте лише один варіант - просто всім загинути. Чудово.
Тому я б трохи обережніше розкидувався вимірами IQ.
Тому мені цікава логіка як і ким ?
Сцишся що в ;Шторм Z; загребуть, ;нідерландець; Коди Смарт ?
Чи може треба вже визнати, що ДТЕК не вивезе самостійно цю ситуацію і запровадити якісь державні проекти по укріпленню чи розгалуженню системи електропостачання? А то у нас за все відповідає приватна компанія. Так зручно владі.
Може час вже подорослішати - і вийти з позиції інфантильної дівчинки підлітка в якої пмс і всі в неї у всьому винні ??
Але й в Україні є причетні до проблеми виродки, і про них не слід забувати.
Весною сонячні панелі поставлю.
Жартую
Мабуть чекають часу, щоб стати чиїмось та бути проданими бізнесу.