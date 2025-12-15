РУС
Новости Удары по энергетике
2 363 33

Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса в результате ударов РФ, - WP

Энергетика Украины на грани коллапса: материал The Washington Post

Волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Москва стремится деморализовать Украину, а Белый дом давит на Киев, чтобы тот подписал мирное соглашение.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и аналитиков, передает Цензор.НЕТ.

Удары по энергетике

Россия начала серию атак дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру в октябре, что стало следствием значительного дефицита электроэнергии по всей стране в условиях наступления зимних холодов.

Лица, знакомые с ситуацией, заявили, что удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада - где в настоящее время производится большая часть электроэнергии Украины - на восток. Это фактически разделит страну на две части.

"Мы если не "на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Эксперты соглашаются, что почти невозможно точно предсказать, сколько атак понадобится России, чтобы достичь своей цели - полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и есть ли у Украины запасные ресурсы для быстрого восстановления.

"Тем не менее, Украина, которая давно страдает от энергетических атак, безусловно, находится в одном из худших положений. Бомбардировки также ослабили и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны, выявив серьезные уязвимости, которые могут затруднить защиту остальной части сети", - пишет издание.

Энергетическое перемирие

WP отмечает, что одним из решений, предложенных Киевом, может быть энергетическое перемирие, при котором Россия прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина - атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру.

Однако на прошлой неделе Москва заявила, что не готова рассматривать такой шаг.

"Хотя многочасовые отключения электроэнергии, темные улицы и шум дизельных генераторов являются привычными явлениями в военном Киеве, этой зимой атаки выглядят более последовательными и целенаправленными", - отметили авторы.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в ноябре Россия запустила около пяти тысяч дронов и ракет, по сравнению с двумя тысячами в месяц в начале года, включая сотни дронов и десятки ракет, нацеленных на электростанции, сеть электропередач и газовую инфраструктуру, часто сосредотачиваясь на конкретном регионе.

Тактика россиян

Колесник отметил, что сейчас РФ чаще атакует Украину, поэтому времени на восстановление повреждений не хватает.

"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", - сказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, - Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину. Наиболее важными деталями являются трансформаторы и газовые компрессоры".

Помимо разделения энергосети Украины пополам, Кремль также "воплощает другую стратегию создания (энергетических) островов", — сказал европейский дипломат, — по которой отдельные регионы будут отрезаны от любого снабжения электроэнергией.

Украинские регионы на линии фронта или рядом с российской границей страдают еще больше, говорят чиновники.

Несмотря на постоянные атаки, сеть все еще держится.

"Мы сейчас в шаге от (полного) блэкаута в Киеве", - один человек, знакомый с ситуацией.

обстрел (30901) россия (98371) энергетика (2914)
Топ комментарии
+5
А лідор росказував о блекауте в москве....врал наверное...хотя,лидор никогда не врет...Главная новость,что менора выше всех.. все будет ханука.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:29 Ответить
+4
міндічі з пуштунами з вами не згодні, та й взагалі вся топ зелень не згодна. все добре.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:27 Ответить
+4
Зараз бойові діди вилізуть і скажуть ніякого колапсу немає,а воювати ще потрібно до беконечності.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:29 Ответить
Річ у тому, що якщо продовжувати воювати, то є шанс врятувати Україну, не великий, навіть більше, дуже маленький, але він є. Думаю ~5%! А ось, якщо піти на умови росії-Трампа, то шансу не буде. Навіть 0.0005%.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:34 Ответить
І чим ви можете обгрунтувати свої 5%? Чи то так, просто ваше особисте відчуття, не підкріплене ніякими фактами?
А також як ви пояснюєте шанси у другому варианті? Теж відчуття?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:36 Ответить
Синку, СВО-2.0, про яке уже зараз балакають кацапи, скінчиться тим що ти не лише без світла сидітимеш, а ще й у сибірській тайзі від ведмедів відбиватимешся.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:44 Ответить
Тобто обгрунтування нема. Що воювати - шансів нуль, що підписати - шансів також нуль. Так чому ви вважаєте, що треба саме воювати? Вам просто хочеться більше загиблих?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:51 Ответить
Синку, можеш знати напам'ять ;Вайну і Мір; Толстово- ти все одно для кацапів рівнею не станеш. Жінку з донькою трахнуть, а тобі пощастить якщо просто яйця відріжуть і євнухом в гарем до когось з кадирівців візьмуть.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:56 Ответить
Обгрунтування так і нема. Ви просто мрієте як раїсяни ріжуть українців. Ну то ваші мрії. Я до них не маю відношення.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:07 Ответить
Бо він воювати особисто не піде ,світло з інтернетом ще не відключили, пенсію не перестали платить (ще залишилися платники податків) - то й незламний .
показать весь комментарий
15.12.2025 15:02 Ответить
Частково так, ймовірність вижити Україні в 5% нічим не обґрунтована. Це особисте відчуття. Проте ці цифри не далекі від істини. Ну якщо вони вам не подобаються, нехай буде 1%, чи 75% Суті це не міняє. Головне є у нас шанс, чи не має.
А ось у другому варіанті, у варіанті капітуляції, то вони навіть менші. Шансу не буде. І це не відчуття, а факт! Якщо ви цього не розумієте, то повірте, сенсу щось пояснювати не має!
1. Ви правда не розумієте, чому відхід української армії з укріплених районів, УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, воїнів які більше 11 років тримають оборону і кожного дня ховають своїх побратимів - це кінець України? Не розумієте, чи просто дурака валяєте?
2. Ви правда не розумієте, чому відкриття кордонів, після капітуляції - це все для України як держави?
3. Ви правда не розумієте, що внесення змін в Конституцію України, через референдум про відмову від територій та НАТО, коли військові повернуться з фронту - це смерть України?4

4. Не розумієте, що за таких умов, війна відновиться, за 2-3 тижні, тільки воювати вже буде нікому?

5. Не розумієте, що винагорода агресора, спонукає його до нової війни, але вже враховуючи всі помилки? І

Не розумієте ще, близько двох десятків пунктів, очевидних для будь-кого з IQ більше 69

Правда, не розумієте? Ну тоді з 8 березня вас!
показать весь комментарий
15.12.2025 14:52 Ответить
1) Продовження війни не змушує ЗСУ відходити з укріплених районів УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ та ховати побратимів? До речі які саме позиції утримуються 11 років? Може не треба так прямо брехати?
2) Відкриті кордони нічого не змінять, бо щоб кудись виїхати, треба мати купу грошей. Це тільки зараз ще діють якісь програми для біженців, вони будуть скасовані дуже швидко (вже скорочуються). Ви коли-небудь були у тій самій Європі? На скільки днів життя там вам вистачить вашої зарплатні? А от з-за кордону повернуться мільйони, бо так само програми підтримки будуть згорнуті.
3) Де ви нарили пункт про відмову від територій? А НАТО і так нас не візьме як би ви там не мріяли, чи ви цього не розумієте? США проти, тому нас там не буде ніколи.
4) За 2-3 тижні армія навіть не ворухнеться, там щось змінюватись почнеться за місяці. Тільки ідіот вважає, що СЗУ просто встануть і підуть з позицій тому, що перемир'я.
5) Винагорода агресора - це погано. Дуже. Але ви як альтернативу пропонуєте лише один варіант - просто всім загинути. Чудово.

Тому я б трохи обережніше розкидувався вимірами IQ.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:06 Ответить
Ким воювати ? Алексндрами кравченками з тилових інтернетів ? План який оцих 5 % ? Чекати космічних прибульців чи смерті Путіна ? Конкретно на що сподіваєтеся ? Де збираєтеся людей брати ? Мєнти-прокурори -дєпутати -тилові офіцери на передок не підуть . Наловлені повтікають в СЗч.
Тому мені цікава логіка як і ким ?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:45 Ответить
Уже в мріях смакуєш кадирівський обрізаний в своєму роті, зірка ухилянтського руху?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:49 Ответить
Проросійські жителі ТОТ уже закликають до капітуляції, а ;бойових дідів; щось не видно.
Сцишся що в ;Шторм Z; загребуть, ;нідерландець; Коди Смарт ?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:35 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙ ми на межі колапсу з 2019го. Але що не враховують ні Европа ні США ні РФ - у нас у гімні рядки "ще не вмерла..." тому фіг що їм вдасться якщо російськомовні евреї в керівництві нас не здадуть
показать весь комментарий
15.12.2025 14:29 Ответить
ага ,в мене вже третю добу світло не вимикають
показать весь комментарий
15.12.2025 14:31 Ответить
WP сказали колапс, значить колапс...
показать весь комментарий
15.12.2025 14:43 Ответить
Тому що в Одесі його нема вже третю добу, та і все.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:47 Ответить
А ви і далі залишайте все вирішувати приватній компанії. А потім ще звинуватьте її у всіх проблемах з електрикою. Так зручно.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:34 Ответить
О, так це Україна сама виновата в тому що кацапи знiщують энергетику?
показать весь комментарий
15.12.2025 14:44 Ответить
Ну, якщо не Україна винна, то тоді норм, так? Можна сидіти і нічого не робити. Я правильно вас зрозумів?
Чи може треба вже визнати, що ДТЕК не вивезе самостійно цю ситуацію і запровадити якісь державні проекти по укріпленню чи розгалуженню системи електропостачання? А то у нас за все відповідає приватна компанія. Так зручно владі.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:49 Ответить
Україна вообще в нівчом не віновата - то все москалі чонгар розмінували ,яйця по 17 гривень нам продавали і зеленьского вибрали , ще й насрала нам в штани як в тому анєкдоті...
Може час вже подорослішати - і вийти з позиції інфантильної дівчинки підлітка в якої пмс і всі в неї у всьому винні ??
показать весь комментарий
15.12.2025 14:51 Ответить
Всі добре знають хто винуватий, не пересмикуйте.
Але й в Україні є причетні до проблеми виродки, і про них не слід забувати.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:53 Ответить
Літала муха 13 грудня цьогоріч - на зло кацапам зима в Україні буде тепла
показать весь комментарий
15.12.2025 14:35 Ответить
Трирівневі колапсатори дуже постаралися два роки тому для цього.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:38 Ответить
⚡️Якщо збільшити ціну на світло до 10 грн за кВт, то люди споживатимуть його менше, - перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко
показать весь комментарий
15.12.2025 14:48 Ответить
Екофлошка плюс генератор, єдине- комп не ввімкнеш, бо він у мене кіловат зразу тягне. Освітлення, холодильник, дружина телевізор дивиться, я в ноутбуці сиджу.
Весною сонячні панелі поставлю.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:48 Ответить
А восени - місячні. Панелі.
Жартую
показать весь комментарий
15.12.2025 14:56 Ответить
А де ж блекаут в москві? Якийсь пиз**бол казав що буде атвічаю
показать весь комментарий
15.12.2025 14:51 Ответить
Нічого страшного, зараз вам пояснять що колапс енергосистеми це дрібниці, а от вдесяте влупити по цистерні з пальним на якомусь НПЗ - це швидкий крах економіки.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:54 Ответить
А скільки гуманітарних генераторних установок, чомусь стоять без діла.
Мабуть чекають часу, щоб стати чиїмось та бути проданими бізнесу.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:00 Ответить
 
 