Ворожі дрони атакували Київщину: пошкоджено будинки у Вишгородському районі
У ніч проти середи, 17 грудня 2025 року, війська РФ здійснили чергову атаку на Київщину із застосуванням ударних дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом цивільна інфраструктура
За даними ОВА, під ударом країни-терориста мирні населені пункти, будинки людей.
"Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено житлові будинки
Як зазначається, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління.
"Людям, чиє житло пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Разом із місцевою владою працюємо над цим", - резюмує очільник області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 16 грудня війська РФ знову атакували територію України з повітря, використавши для цього ударні дрони.
- За даними Повітряних сил, ППО знешкодила 37 із 69 випущених окупантами БпЛА.
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