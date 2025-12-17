Ворожі дрони атакували Київщину: пошкоджено будинки у Вишгородському районі

У ніч проти середи, 17 грудня 2025 року, війська РФ здійснили чергову атаку на Київщину із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом цивільна інфраструктура

За даними ОВА, під ударом країни-терориста мирні населені пункти, будинки людей.

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"Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки

Як зазначається, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління.

"Людям, чиє житло пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Разом із місцевою владою працюємо над цим", - резюмує очільник області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 16 грудня війська РФ знову атакували територію України з повітря, використавши для цього ударні дрони.

За даними Повітряних сил, ППО знешкодила 37 із 69 випущених окупантами БпЛА.

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