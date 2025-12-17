Вражеские дроны атаковали Киевскую область: повреждены дома в Вышгородском районе

В ночь на среду, 17 декабря 2025 года, войска РФ осуществили очередную атаку на Киевскую область с применением ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом гражданская инфраструктура

По данным ОГА, под ударом страны-террориста мирные населенные пункты, дома людей.

"Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома

Как отмечается, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома. В них выбиты стекла.

"Людям, чье жилье повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Вместе с местными властями работаем над этим", - резюмирует глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 16 декабря войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, использовав для этого ударные дроны.

По данным Воздушных сил, ПВО обезвредила 37 из 69 выпущенных оккупантами БПЛА.

