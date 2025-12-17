Вражеские дроны атаковали Киевскую область: повреждены дома в Вышгородском районе
В ночь на среду, 17 декабря 2025 года, войска РФ осуществили очередную атаку на Киевскую область с применением ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом гражданская инфраструктура
По данным ОГА, под ударом страны-террориста мирные населенные пункты, дома людей.
"Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
Повреждены жилые дома
Как отмечается, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома. В них выбиты стекла.
"Людям, чье жилье повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Вместе с местными властями работаем над этим", - резюмирует глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 16 декабря войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, использовав для этого ударные дроны.
- По данным Воздушных сил, ПВО обезвредила 37 из 69 выпущенных оккупантами БПЛА.
