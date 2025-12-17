Європа має покладатися на себе - настав момент стратегічної незалежності, - фон дер Ляєн

Російська агресія проти України у поєднанні зі зміною зовнішньополітичних акцентів США через зростання впливу Китаю спонукає Європейський Союз активніше розвивати власну стратегію економічної автономії, безпеки та обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, пріоритетні напрямки для наступних рішень Євроради окреслила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

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Захист Європи

"Цього тижня Європейська Рада зустрічається з реальністю сьогодення. Реальність світу, який став небезпечним світом воєн, світом хижаків. Реальність його означає, що ми, європейці, повинні захищати себе і покладатися на самих себе", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року стало останнім "тривожним дзвіночком".

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"Нікого з нас не повинно шокувати те, що інші говорять про Європу. Це не вперше, коли такі припущення виявляються застарілими. Так, Європа втратила частку світового ВВП з 25% у 1990 році до 14 відсотків сьогодні. Але цифри для Сполучених Штатів йдуть тим же шляхом. США також втратили частку світового ВВП з 22% у 1990 році до 14 зараз. Отже, це не історія про економіку по один бік Атлантики чи по інший. Це історія про зміни у світовій економіці" - пояснила президентка.

На думку фон дер Ляєн, Сполучені Штати заявили про зміну своїх стратегічних інтересів і пріоритетів у зв'язку з піднесенням Китаю, частка якого у світовому ВВП зросла з 4% у 1990 році до 20% сьогодні.

"Тому наше завдання на саміті цього тижня - показати, що ми зосереджені на нашій власній стратегії, наших власних інтересах і наших власних пріоритетах. Це момент незалежності Європи. Від оборони до енергетики - ми зробили неможливе можливим у рамках нашої нової реальності", - сказала вона.

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Енергетична незалежність Європи

Фон дер Ляєн відзначила прогрес в енергетичній незалежності Європи, її відмові від російського викопного палива та зменшенні імпорту російського газу, як скрапленого, так і трубопровідного, з 45% на початку війни до 13% зараз, а імпорту сирої нафти - з 26% на початку війни до 2% на сьогодні.

"Цього року ми зробили для оборони більше, ніж за останні десятиліття. За останні десять років ми інвестували 8 мільярдів євро в Оборонний фонд. Цього року ми уможливили до 800 мільярдів євро інвестицій до 2030 року. І ми бачимо, наскільки переповнена наша програма SAFE, попит на яку з боку 19 країн-членів швидко перевищив 150 мільярдів євро, які є на столі. І це свідчить про нашу відданість європейській безпеці", - підкреслила вона.

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