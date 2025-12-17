Европа должна полагаться на себя - наступил момент стратегической независимости, - фон дер Ляйен

Российская агрессия против Украины в сочетании с изменением внешнеполитических акцентов США из-за роста влияния Китая побуждает Европейский Союз более активно развивать собственную стратегию экономической автономии, безопасности и обороноспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, приоритетные направления для следующих решений Евросовета обозначила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Защита Европы

"На этой неделе Европейский Совет сталкивается с реальностью сегодняшнего дня. Реальностью мира, который стал опасным миром войн, миром хищников. Реальность его означает, что мы, европейцы, должны защищать себя и полагаться на самих себя", - подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, незаконное вторжение России в Украину в феврале 2022 года стало последним "тревожным звоночком".

"Никого из нас не должно шокировать то, что другие говорят о Европе. Это не первый раз, когда такие предположения оказываются устаревшими. Да, Европа потеряла долю мирового ВВП с 25% в 1990 году до 14 процентов сегодня. Но цифры для Соединенных Штатов идут по тому же пути. США также потеряли долю мирового ВВП с 22% в 1990 году до 14 сейчас. Итак, это не история об экономике по одну сторону Атлантики или по другую. Это история об изменениях в мировой экономике", - пояснила президент.

По мнению фон дер Ляйен, Соединенные Штаты заявили об изменении своих стратегических интересов и приоритетов в связи с подъемом Китая, доля которого в мировом ВВП выросла с 4% в 1990 году до 20% сегодня.

"Поэтому наша задача на саммите на этой неделе - показать, что мы сосредоточены на нашей собственной стратегии, наших собственных интересах и наших собственных приоритетах. Это момент независимости Европы. От обороны до энергетики - мы сделали невозможное возможным в рамках нашей новой реальности", - сказала она.

Энергетическая независимость Европы

Фон дер Ляйен отметила прогресс в энергетической независимости Европы, ее отказ от российского ископаемого топлива и сокращение импорта российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного, с 45% в начале войны до 13% сейчас, а импорта сырой нефти - с 26% в начале войны до 2% на сегодня.

"В этом году мы сделали для обороны больше, чем за последние десятилетия. За последние десять лет мы инвестировали 8 миллиардов евро в Оборонный фонд. В этом году мы сделали возможным до 800 миллиардов евро инвестиций до 2030 года. И мы видим, насколько переполнена наша программа SAFE, спрос на которую со стороны 19 стран-членов быстро превысил 150 миллиардов евро, которые есть на столе. И это свидетельствует о нашей приверженности европейской безопасности", - подчеркнула она.

