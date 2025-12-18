Науседа закликав ЄС посилити санкції проти "Газпрому" та "Лукойлу": "Ми повинні торкнутися недоторканних"
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність посилити санкції проти Росії та Білорусі, зокрема щодо великих російських енергетичних компаній, які раніше уникали обмежень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Науседа наголосив, що нині ЄС має використовувати всі можливі інструменти для підтримки України. За його словами, санкційна політика не повинна обмежуватися половинчастими рішеннями.
"Санкції проти Росії і Білорусі мають бути жорсткими. Зараз не час для вагань. Ми повинні торкнутися недоторканних, як-от "Газпром", як "Новатек", як "Лукойл", - заявив президент Литви.
Він підкреслив, що лише рішучі кроки можуть завдати відчутного удару по російській економіці, яка вже перебуває у складному стані. "Ми повинні зробити більше зусиль, щоб змусити Росію відчути ціну її агресії", - додав Науседа.
Нагадаємо, пропозиції щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії планують презентувати після Нового року, а затвердити - до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляють європейські дипломати.
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