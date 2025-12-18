Науседа призвал ЕС усилить санкции против "Газпрома" и "Лукойла": "Мы должны коснуться неприкосновенных"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости усилить санкции против России и Беларуси, в частности в отношении крупных российских энергетических компаний, которые ранее избегали ограничений.

Науседа подчеркнул, что сейчас ЕС должен использовать все возможные инструменты для поддержки Украины. По его словам, санкционная политика не должна ограничиваться половинчатыми решениями.

"Санкции против России и Беларуси должны быть жесткими. Сейчас не время для колебаний. Мы должны затронуть неприкосновенных, таких как "Газпром", как "Новатек", как "Лукойл", - заявил президент Литвы.

Он подчеркнул, что только решительные шаги могут нанести ощутимый удар по российской экономике, которая уже находится в сложном состоянии. "Мы должны приложить больше усилий, чтобы заставить Россию почувствовать цену ее агрессии", - добавил Науседа.

Напомним, предложения по 20-му пакету санкций ЕС против России планируют представить после Нового года, а утвердить - к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают европейские дипломаты.

