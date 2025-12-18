РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15706 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
193 3

Науседа призвал ЕС усилить санкции против "Газпрома" и "Лукойла": "Мы должны коснуться неприкосновенных"

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости усилить санкции против России и Беларуси, в частности в отношении крупных российских энергетических компаний, которые ранее избегали ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Науседа подчеркнул, что сейчас ЕС должен использовать все возможные инструменты для поддержки Украины. По его словам, санкционная политика не должна ограничиваться половинчатыми решениями.

"Санкции против России и Беларуси должны быть жесткими. Сейчас не время для колебаний. Мы должны затронуть неприкосновенных, таких как "Газпром", как "Новатек", как "Лукойл", - заявил президент Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на заявления Путина о продолжении войны: Дальнейшие возможности РФ определят санкции Запада

Он подчеркнул, что только решительные шаги могут нанести ощутимый удар по российской экономике, которая уже находится в сложном состоянии. "Мы должны приложить больше усилий, чтобы заставить Россию почувствовать цену ее агрессии", - добавил Науседа.

Напомним, предложения по 20-му пакету санкций ЕС против России планируют представить после Нового года, а утвердить - к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают европейские дипломаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения, - Bloomberg

Автор: 

россия (98426) санкции (12098) Науседа Гитанас (311)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жесть. Они оказывается были недоторканные. И сколько таких?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:38 Ответить
І наслідків можливих не боїтесь?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:40 Ответить
гарна робота у цих наусєд іт.д. свисти що в голову прилетіло, а бабло капає ... а шо там після них, тим наусєдам пох... а людець це все їсть і платить справно подать)))
показать весь комментарий
18.12.2025 12:44 Ответить
 
 