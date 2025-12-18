Кремль готує контакти з США для отримання інформації про врегулювання війни в Україні, - Пєсков

Росія готує контакти з американською стороною, аби отримати інформацію про роботу США, України та Європейського Союзу щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

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"Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями та з українцями", - зазначив Пєсков.

За словами речника Кремля, наразі конкретних дат і форматів переговорів ще не уточнено.

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Що передувало

Раніше Віткофф і Кушнер провели марафонські переговори в Берліні з українськими та європейськими чиновниками, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ, щоб той припинив війну.

США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО.

Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки та членство України в ЄС в остаточній угоді.

США заявили, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей щодо безпеки та території. Переговори між США і Росією в Маямі, здається, були окремою ініціативою.

Видання Axios пише, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі немає.

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