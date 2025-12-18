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Новини Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
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Кремль готує контакти з США для отримання інформації про врегулювання війни в Україні, - Пєсков

Путін, Пєсков

Росія готує контакти з американською стороною, аби отримати інформацію про роботу США, України та Європейського Союзу щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

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"Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями та з українцями", - зазначив Пєсков.

За словами речника Кремля, наразі конкретних дат і форматів переговорів ще не уточнено.

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Що передувало

  • Раніше Віткофф і Кушнер провели марафонські переговори в Берліні з українськими та європейськими чиновниками, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ, щоб той припинив війну.
  • США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО.
  • Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки та членство України в ЄС в остаточній угоді.
  • США заявили, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей щодо безпеки та території. Переговори між США і Росією в Маямі, здається, були окремою ініціативою.
  • Видання Axios пише, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі немає.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1878) росія (70652) США (26866)
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Топ коментарі
+2
Щоб одного тупого "миротворця" за чубчик потаскати.
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18.12.2025 13:43 Відповісти
+1
А вітькоффа з Кушніром та ящиком ікри для трампа, уже піськов забув?!?!?
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18.12.2025 13:29 Відповісти
+1
"Ша! ша! Я тут експерддд .." (Коваленко)
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18.12.2025 13:32 Відповісти

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