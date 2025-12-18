Кремль готує контакти з США для отримання інформації про врегулювання війни в Україні, - Пєсков
Росія готує контакти з американською стороною, аби отримати інформацію про роботу США, України та Європейського Союзу щодо врегулювання російсько-української війни.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями та з українцями", - зазначив Пєсков.
За словами речника Кремля, наразі конкретних дат і форматів переговорів ще не уточнено.
Що передувало
- Раніше Віткофф і Кушнер провели марафонські переговори в Берліні з українськими та європейськими чиновниками, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ, щоб той припинив війну.
- США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО.
- Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки та членство України в ЄС в остаточній угоді.
- США заявили, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей щодо безпеки та території. Переговори між США і Росією в Маямі, здається, були окремою ініціативою.
- Видання Axios пише, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі немає.
Топ коментарі
+2 Чайка Київ
показати весь коментар18.12.2025 13:43 Відповісти Посилання
+1 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар18.12.2025 13:29 Відповісти Посилання
+1 Luk Viktor
показати весь коментар18.12.2025 13:32 Відповісти Посилання
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