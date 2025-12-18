Кремль готовит контакты с США для получения информации об урегулировании войны в Украине, - Песков
Россия готовит контакты с американской стороной, чтобы получить информацию о работе США, Украины и Европейского Союза по урегулированию российско-украинской войны.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами", - отметил Песков.
По словам пресс-секретаря Кремля, пока конкретные даты и форматы переговоров еще не уточнены.
Что предшествовало
- Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.
- США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.
- Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.
- США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.
- Издание Axios пишет, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет.
Александр Коваленко:
"Наша основная задача в 2026 году - истощение людских ресурсов россии" - https://vesti.az/v-mire/aleksandr-kovalenko-nasa-osnovnaya-zadaca-v-2026-godu-istoshhenie-lyudskix-resursov-rossii-intervyu-569006 ИНТЕРВЬЮ vesti.az
" Америка частково зняла санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» та літаків, пов'язаних із Олександром Лукашенком. що дозволило «Белавіа» проводити фінансові операції та обслуговувати літаки "
США пом'якшили санкції трьом білоруським компаніям з виробництва калію (сплави калію з натрієм охолоджують ядерні реактори)
США
тимчасовозняли санкції з російських банків, пов'язаних із цивільною ядерною енергетикою