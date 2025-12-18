Кремль готовит контакты с США для получения информации об урегулировании войны в Украине, - Песков

Россия готовит контакты с американской стороной, чтобы получить информацию о работе США, Украины и Европейского Союза по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами", - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, пока конкретные даты и форматы переговоров еще не уточнены.

Что предшествовало

Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.

США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.

Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.

США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.

Издание Axios пишет, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет.

