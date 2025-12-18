РУС
Новости Встреча Уиткоффа и Дмитриева
1 165 11

Кремль готовит контакты с США для получения информации об урегулировании войны в Украине, - Песков

Путин, Песков

Россия готовит контакты с американской стороной, чтобы получить информацию о работе США, Украины и Европейского Союза по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами", - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, пока конкретные даты и форматы переговоров еще не уточнены.

Что предшествовало

  • Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.
  • США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.
  • Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.
  • США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.
  • Издание Axios пишет, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет.

Нах їм інфа - коли вони не збираються закінчувати війну
18.12.2025 13:26 Ответить
Щоб одного тупого "миротворця" за чубчик потаскати.
18.12.2025 13:43 Ответить
@ (мова оригіналу):
Александр Коваленко:
"Наша основная задача в 2026 году - истощение людских ресурсов россии" - https://vesti.az/v-mire/aleksandr-kovalenko-nasa-osnovnaya-zadaca-v-2026-godu-istoshhenie-lyudskix-resursov-rossii-intervyu-569006 ИНТЕРВЬЮ vesti.az
18.12.2025 13:26 Ответить
"Ша! ша! Я тут експерддд .." (Коваленко)
18.12.2025 13:32 Ответить
А вітькоффа з Кушніром та ящиком ікри для трампа, уже піськов забув?!?!?
18.12.2025 13:29 Ответить
Надійний звязковий -ЧмОрбан Вітьок між Кремлем і білим домом дуже зайнятий
18.12.2025 13:49 Ответить
Ящик червоної ікри у подарунок привіз Віткофф Трампу з москви, - росЗМІ
18.12.2025 13:52 Ответить
США дозволять NVIDIA постачати чипи H200 до Китаю.

" Америка частково зняла санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» та літаків, пов'язаних із Олександром Лукашенком. що дозволило «Белавіа» проводити фінансові операції та обслуговувати літаки "

США пом'якшили санкції трьом білоруським компаніям з виробництва калію (сплави калію з натрієм охолоджують ядерні реактори)

США тимчасово зняли санкції з російських банків, пов'язаних із цивільною ядерною енергетикою
18.12.2025 13:52 Ответить
Заслушать отчет агента краснова о выполнении полученного задания.
18.12.2025 13:53 Ответить
Свіженька заява з США - Зеленскій запропонував зафіксувати відмову України від вступу в НАТО. Зате нам тут або натяки на швидку перемогу, або дивіться, як Порошенко краде!
18.12.2025 14:31 Ответить
не спішіть, ваше москальські гівноцілі всі давно знають
18.12.2025 14:33 Ответить
 
 