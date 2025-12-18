Судді Пелиху, якого викрили на хабарі $1,3 тис., збільшили заставу до 4 млн грн, - ВАКС

Апеляційна палата ВАКС збільшила розмір застави судді Воловецького районного суду на Закарпатті, який пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини за 1300 доларів хабаря.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ

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Йдеться про суддю Олександра Пелиха.

Що відомо?

Так, суд розглянув апеляційні скарги захисника та прокурора.

Заставу у розмірі 1 млн грн внесено не було, суддя перебуває під вартою.

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Апеляція залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника та частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, збільшивши розмір застави до 4 млн грн.

В іншій частині ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Що передувало

За версією слідства, суддя Воловецького райсуду пропонував скасувати арешт на 20 кубічних метрів деревини за 1300 доларів хабаря.

Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали.

Згодом ВАКС обрав судді запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою 1 млн грн.

Адвокат заявив, що суддю Пелиха мобілізували.

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