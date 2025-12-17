Фігуранта "Міндічгейту" Миронюка залишили під вартою

Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід фігуранту "Міндічгейту" Ігорю Миронюку без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прокурор САП Савицький заявив, що Миронюк був особою, яка організовувала отримання неправомірної вигоди за схемою "шлагбаум" в "Енергоатомі".

"Він виконував відведену йому роль - організовував збирання та акумулювання грошових коштів і перенесення цих коштів на офіс злочинної організації. Таким чином Миронюк переніс на офіс злочинної організації понад $5 млн та 650 тис. євро. Також зафіксовано скоєння злочину Миронюком, де службова особа "Енергоатому" надає йому 53 тис. доларів США", - сказала сторона обвинувачення.

Також, каже прокурор, є протоколи НСРД, де Миронюку доповідає Басов - директор фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".

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Що каже захист?

Захист стверджує, що Миронюк ніколи не був радником, ні міністра енергетики, ні в Міненерго, ні в інших структурах.

Адвокат заявив, що Миронюк не був посадовою особою, тому немає ніякого зв'язку з отриманням неправомірної вигоди.

"Ніякого шлагбаума взагалі не існує. ... Запущено меседж, що 5 млн брали з "Енергоатому". Якщо йде тендер, то на тендері наперед когось визначили переможцем, цей переможець виграє із завищеною ціною, а різницю потім віддає. Так званий відкат. Теоретично так могло б бути.

Але ця схема неможлива. Всі тендери виграються через Prozorro, а не через штучне укладення прямих договорів. До Prozorro ні Миронюк, ні Басов не мають відношення. "Енергоатом" не займається тендерами, цим займається інша структура", - пояснив захисник.

Тому адвокат просить скасувати ухвалу судді про запобіжний захід.

Що вирішив суд?

Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Миронюк залишиться під вартою.

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Міндічгейт

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