Фігуранта "Міндічгейту" Миронюка залишили під вартою
Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід фігуранту "Міндічгейту" Ігорю Миронюку без змін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Прокурор САП Савицький заявив, що Миронюк був особою, яка організовувала отримання неправомірної вигоди за схемою "шлагбаум" в "Енергоатомі".
"Він виконував відведену йому роль - організовував збирання та акумулювання грошових коштів і перенесення цих коштів на офіс злочинної організації. Таким чином Миронюк переніс на офіс злочинної організації понад $5 млн та 650 тис. євро. Також зафіксовано скоєння злочину Миронюком, де службова особа "Енергоатому" надає йому 53 тис. доларів США", - сказала сторона обвинувачення.
Також, каже прокурор, є протоколи НСРД, де Миронюку доповідає Басов - директор фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".
Що каже захист?
Захист стверджує, що Миронюк ніколи не був радником, ні міністра енергетики, ні в Міненерго, ні в інших структурах.
Адвокат заявив, що Миронюк не був посадовою особою, тому немає ніякого зв'язку з отриманням неправомірної вигоди.
"Ніякого шлагбаума взагалі не існує. ... Запущено меседж, що 5 млн брали з "Енергоатому". Якщо йде тендер, то на тендері наперед когось визначили переможцем, цей переможець виграє із завищеною ціною, а різницю потім віддає. Так званий відкат. Теоретично так могло б бути.
Але ця схема неможлива. Всі тендери виграються через Prozorro, а не через штучне укладення прямих договорів. До Prozorro ні Миронюк, ні Басов не мають відношення. "Енергоатом" не займається тендерами, цим займається інша структура", - пояснив захисник.
Тому адвокат просить скасувати ухвалу судді про запобіжний захід.
Що вирішив суд?
Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Миронюк залишиться під вартою.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль