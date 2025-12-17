Фигуранта "Миндичгейта" Миронюка оставили под стражей

Апелляция ВАКС оставила меру пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку без изменений.

Прокурор САП Савицкий заявил, что Миронюк был лицом, которое организовывало получение неправомерной выгоды по схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме".

"Он выполнял возложенную на него роль - организовывал сбор и аккумулирование денежных средств и перенос этих средств в офис преступной организации. Таким образом, Миронюк перенес в офис преступной организации более $5 млн и 650 тыс. евро. Также зафиксировано совершение преступления Миронюком, где должностное лицо "Энергоатома" предоставляет ему 53 тыс. долларов США", - сказала сторона обвинения.

Также, говорит прокурор, есть протоколы НСРД, где Миронюку докладывает Басов - директор физической защиты и безопасности "Энергоатома".

Что говорит защита?

Защита утверждает, что Миронюк никогда не был советником ни министра энергетики, ни в Минэнерго, ни в других структурах.

Адвокат заявил, что Миронюк не был должностным лицом, поэтому нет никакой связи с получением неправомерной выгоды.

"Никакого шлагбаума вообще не существует. ... Запущен месседж, что 5 млн брали из "Энергоатома". Если идет тендер, то на тендере заранее кого-то определили победителем, этот победитель выигрывает с завышенной ценой, а разницу потом отдает. Так называемый откат. Теоретически так могло бы быть.

Но эта схема невозможна. Все тендеры выигрываются через Prozorro, а не через искусственное заключение прямых договоров. К Prozorro ни Миронюк, ни Басов не имеют отношения. "Энергоатом" не занимается тендерами, этим занимается другая структура", - пояснил защитник.

Поэтому адвокат просит отменить постановление судьи о мере пресечения.

Что решил суд?

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Миронюк останется под стражей.

Миндичгейт

