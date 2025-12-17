Фигуранта "Миндичгейта" Миронюка оставили под стражей
Апелляция ВАКС оставила меру пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку без изменений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прокурор САП Савицкий заявил, что Миронюк был лицом, которое организовывало получение неправомерной выгоды по схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме".
"Он выполнял возложенную на него роль - организовывал сбор и аккумулирование денежных средств и перенос этих средств в офис преступной организации. Таким образом, Миронюк перенес в офис преступной организации более $5 млн и 650 тыс. евро. Также зафиксировано совершение преступления Миронюком, где должностное лицо "Энергоатома" предоставляет ему 53 тыс. долларов США", - сказала сторона обвинения.
Также, говорит прокурор, есть протоколы НСРД, где Миронюку докладывает Басов - директор физической защиты и безопасности "Энергоатома".
Что говорит защита?
Защита утверждает, что Миронюк никогда не был советником ни министра энергетики, ни в Минэнерго, ни в других структурах.
Адвокат заявил, что Миронюк не был должностным лицом, поэтому нет никакой связи с получением неправомерной выгоды.
"Никакого шлагбаума вообще не существует. ... Запущен месседж, что 5 млн брали из "Энергоатома". Если идет тендер, то на тендере заранее кого-то определили победителем, этот победитель выигрывает с завышенной ценой, а разницу потом отдает. Так называемый откат. Теоретически так могло бы быть.
Но эта схема невозможна. Все тендеры выигрываются через Prozorro, а не через искусственное заключение прямых договоров. К Prozorro ни Миронюк, ни Басов не имеют отношения. "Энергоатом" не занимается тендерами, этим занимается другая структура", - пояснил защитник.
Поэтому адвокат просит отменить постановление судьи о мере пресечения.
Что решил суд?
Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Миронюк останется под стражей.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
