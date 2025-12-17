РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
293 4

Фигуранта "Миндичгейта" Миронюка оставили под стражей

Миндичгейт: Миронюка оставили под стражей

Апелляция ВАКС оставила меру пресечения фигуранту "Миндичгейта" Игорю Миронюку без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прокурор САП Савицкий заявил, что Миронюк был лицом, которое организовывало получение неправомерной выгоды по схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме".

"Он выполнял возложенную на него роль - организовывал сбор и аккумулирование денежных средств и перенос этих средств в офис преступной организации. Таким образом, Миронюк перенес в офис преступной организации более $5 млн и 650 тыс. евро. Также зафиксировано совершение преступления Миронюком, где должностное лицо "Энергоатома" предоставляет ему 53 тыс. долларов США", - сказала сторона обвинения.

Также, говорит прокурор, есть протоколы НСРД, где Миронюку докладывает Басов - директор физической защиты и безопасности "Энергоатома".

Читайте также: ВАКС назначил "слуге народа" Скороход меру пресечения - 3 млн грн залога

Что говорит защита?

Защита утверждает, что Миронюк никогда не был советником ни министра энергетики, ни в Минэнерго, ни в других структурах.

Адвокат заявил, что Миронюк не был должностным лицом, поэтому нет никакой связи с получением неправомерной выгоды. 

"Никакого шлагбаума вообще не существует. ... Запущен месседж, что 5 млн брали из "Энергоатома". Если идет тендер, то на тендере заранее кого-то определили победителем, этот победитель выигрывает с завышенной ценой, а разницу потом отдает. Так называемый откат. Теоретически так могло бы быть.

Но эта схема невозможна. Все тендеры выигрываются через Prozorro, а не через искусственное заключение прямых договоров. К Prozorro ни Миронюк, ни Басов не имеют отношения. "Энергоатом" не занимается тендерами, этим занимается другая структура", - пояснил защитник.

Поэтому адвокат просит отменить постановление судьи о мере пресечения.

Что решил суд?

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Миронюк останется под стражей.

Читайте также: Израильское гражданство Миндича и Цукермана затрудняет их экстрадицию в Украину, - НАБУ

Миндичгейт

Читайте также: Суд рассмотрит иск о взыскании в доход государства 3 миллионов гривен необоснованных активов должностного лица ВСУ

Автор: 

Антикоррупционный суд (1330) Миронюк Игорь (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Галущенка! Галущенка!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:13 Ответить
То Миронюк, а то Міндіч.
показать весь комментарий
17.12.2025 13:17 Ответить
Коли друга серія: "Чебурек", "Алі-Баба" і "Портрєт"
показать весь комментарий
17.12.2025 13:18 Ответить
А що "общак",як на Міністрів, на нього не розрахований??? Це якийсь геноцид по службово посадовому принципу!! А може навіть по національному!!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:27 Ответить
 
 