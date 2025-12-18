Судье Пелыху, которого уличили во взятке в $1,3 тыс., увеличили залог до 4 млн грн, - ВАКС

Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога судьи Воловецкого районного суда на Закарпатье, который предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины за 1300 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о судье Александре Пелыхе.

Что известно?

Так, суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и прокурора.

Залог в размере 1 млн грн внесен не был, судья находится под стражей.

Читайте также: Суд приговорил бывшего топ-менеджера Фирташа к 3,5 годам тюрьмы. Но он сбежал из Украины три года назад

Апелляция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога до 4 млн грн.

В остальной части постановление следственного судьи ВАКС оставлено без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Читайте также: Фигуранта "Миндичгейта" Миронюка оставили под стражей

Что предшествовало

По версии следствия, судья Воловецкого райсуда предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины за 1300 долларов взятки.

Во время получения $1300 взятки судью задержали.

Впоследствии ВАКС избрал судье меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой 1 млн грн.

Адвокат заявил, что судья Пелых был мобилизован.

Читайте: ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова