РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Взяточники
280 4

Судье Пелыху, которого уличили во взятке в $1,3 тыс., увеличили залог до 4 млн грн, - ВАКС

Судье Пелиху увеличили залог до 4 млн грн: что известно?

Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога судьи Воловецкого районного суда на Закарпатье, который предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины за 1300 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о судье Александре Пелыхе.

Что известно?

Так, суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и прокурора.

Залог в размере 1 млн грн внесен не был, судья находится под стражей.

Читайте также: Суд приговорил бывшего топ-менеджера Фирташа к 3,5 годам тюрьмы. Но он сбежал из Украины три года назад

Апелляция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога до 4 млн грн.

В остальной части постановление следственного судьи ВАКС оставлено без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Читайте также: Фигуранта "Миндичгейта" Миронюка оставили под стражей

Что предшествовало

Читайте: ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова

Автор: 

взятка (6267) судья (2680) Антикоррупционный суд (1332) Закарпатская область (2726) Мукачевский район (23) Воловец (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде в чиновників гарна зарплата - не будуть брати хабарі - хер вони вгадали - беруть як довісок до зарплати
показать весь комментарий
18.12.2025 13:59 Ответить
Чим більша зарплата - тим більші хабарі.
показать весь комментарий
18.12.2025 14:03 Ответить
Скороход за взятку 250 тыс дали залог 3 млн грн. А этому за 1,3 тыс дали больше залог. Судья не купил "программу лояльности" походу)
показать весь комментарий
18.12.2025 14:04 Ответить
За тисячу доларів суддю затримали. А за мільйони доларів не затримують. Втікають в Ізраїль, і не тільки в Ізраїль. Боротьба з корупціонерами в нас особлива, "аналогов нет". Хіба що в Росії.
показать весь комментарий
18.12.2025 14:07 Ответить
 
 