Судье Пелыху, которого уличили во взятке в $1,3 тыс., увеличили залог до 4 млн грн, - ВАКС
Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога судьи Воловецкого районного суда на Закарпатье, который предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины за 1300 долларов взятки.
Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ
Речь идет о судье Александре Пелыхе.
Что известно?
Так, суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и прокурора.
Залог в размере 1 млн грн внесен не был, судья находится под стражей.
Апелляция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога до 4 млн грн.
В остальной части постановление следственного судьи ВАКС оставлено без изменений.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Что предшествовало
- По версии следствия, судья Воловецкого райсуда предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины за 1300 долларов взятки.
- Во время получения $1300 взятки судью задержали.
- Впоследствии ВАКС избрал судье меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой 1 млн грн.
- Адвокат заявил, что судья Пелых был мобилизован.
