Підтримка України буде пріоритетом головування Кіпру в Раді ЄС, - президент Христодулідіс

Підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування у Раді Європейського Союзу, яке розпочинається 1 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську праву", про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс у неділю під час презентації пріоритетів кіпрського головування у Раді ЄС у першій половині 2026 року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна залишатиметься пріоритетом

Так, Христодулідіс наголосив, що вторгнення Росії в Україну найяскравішим чином продемонструвало необхідність зміцнення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності Європейського Союзу, його здатності захищати своїх громадян та інтереси.

"Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування. Звичайно, не могло бути інакше з огляду на те, що ми, Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення, що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав", – зазначив він.

Також читайте: Президент Кіпру Христодулідіс про мирну угоду: Має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України

Європа може відповісти на виклики часу

Христодулідіс пообіцяв, що кіпрське головування сприятиме швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

"Ми діятимемо з реалізмом та амбіціями. Ми повністю переконані, що Європа може і повинна відповісти на виклики нашого часу", – заявив Христодулідіс.

Читайте: ЄС схвалив допомогу Україні на 90 мільярдів євро

Що передувало?