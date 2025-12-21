Підтримка України буде пріоритетом головування Кіпру в Раді ЄС, - президент Христодулідіс
Підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування у Раді Європейського Союзу, яке розпочинається 1 січня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську праву", про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс у неділю під час презентації пріоритетів кіпрського головування у Раді ЄС у першій половині 2026 року.
Україна залишатиметься пріоритетом
Так, Христодулідіс наголосив, що вторгнення Росії в Україну найяскравішим чином продемонструвало необхідність зміцнення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності Європейського Союзу, його здатності захищати своїх громадян та інтереси.
"Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування. Звичайно, не могло бути інакше з огляду на те, що ми, Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення, що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав", – зазначив він.
Європа може відповісти на виклики часу
Христодулідіс пообіцяв, що кіпрське головування сприятиме швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.
"Ми діятимемо з реалізмом та амбіціями. Ми повністю переконані, що Європа може і повинна відповісти на виклики нашого часу", – заявив Христодулідіс.
Що передувало?
- 4 грудня до України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.
- Президент Кіпру Нікос Христодулідіс провів у Києві зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
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