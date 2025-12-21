Поддержка Украины будет приоритетом председательства Кипра в Совете ЕС, - президент Христодулидис
Поддержка Украины останется приоритетом для кипрского председательства в Совете Европейского Союза, которое начинается 1 января.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис в воскресенье во время презентации приоритетов кипрского председательства в Совете ЕС в первой половине 2026 года.
Украина останется приоритетом
Так, Христодулидис подчеркнул, что вторжение России в Украину ярчайшим образом продемонстрировало необходимость укрепления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности Европейского Союза, его способности защищать своих граждан и интересы.
"В течение следующих шести месяцев поддержка Украины останется приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав", – отметил он.
Европа может ответить на вызовы времени
Христодулидис пообещал, что кипрское председательство будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карты" для достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году.
"Мы будем действовать с реализмом и амбициями. Мы полностью убеждены, что Европа может и должна ответить на вызовы нашего времени", – заявил Христодулидис.
Что предшествовало?
- 4 декабря в Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.
- Президент Кипра Никос Христодулидис провел в Киеве встречу с президентом Владимиром Зеленским.
