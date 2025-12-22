223 бойові зіткнення на фронті за добу: "найгарячіше" на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 21 грудня, на фронті відбулося 223 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Як зазначається, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1 120 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

"На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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